Коэффициенты на матч Бохум — Унион
«Бохум»
«Бохум» в нынешнем сезоне традиционно борется за выживание. Некогда признанная команда-лифт сейчас находится на 12 месте.
В минувшем туре «Бохум» остался без очковых приобретений. Выездное поражение от «Арминии» (2:0) получилось крайне досадным.
Причем до того «Бохум» сотворил сенсацию. Домашний паритет в дортмундской «Боруссией» (1:1) — явное приобретение важного балла.
«Унион» стал настоящим злым гением для «Бохума». Из пяти последних очных поединков три завершились поражениями команды при лишь одной победе.
«Унион»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за высокие места. Сейчас «Унион» как раз находится на 8 месте, но явно жаждет большего.
Берлинцы забивают и пропускают с идентичной частотой (22:21). К тому же имеют столько же очков, сколько и идущий шестым «Майнц».
К слову, в минувшем туре «Унион» добыл один балл. Дома команда не сумела переиграть «Фрайбург» (0:0).
Правда, берлинцы не забивают уже на протяжении двух туров. Видимо, психологически сказался вылет из Лиги конференций.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.48, на ничью за 3.48, а на «Бохум» — за 2.98.
«Бохум» слабоват в атаке, но
«Унион» нестабилен, но будет стремиться добраться до топ-шестерки.
Оба соперника мотивированы улучшить турнирное положение, и явно намерены атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.08.