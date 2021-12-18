«Бохум» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 17:30 мск. «Бохум» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

«Бохум» в нынешнем сезоне традиционно борется за выживание. Некогда признанная команда-лифт сейчас находится на 12 месте.

В минувшем туре «Бохум» остался без очковых приобретений. Выездное поражение от «Арминии» (2:0) получилось крайне досадным.

Причем до того «Бохум» сотворил сенсацию. Домашний паритет в дортмундской «Боруссией» (1:1) — явное приобретение важного балла.

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«Унион» стал настоящим злым гением для «Бохума». Из пяти последних очных поединков три завершились поражениями команды при лишь одной победе.

«Унион»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за высокие места. Сейчас «Унион» как раз находится на 8 месте, но явно жаждет большего.

Берлинцы забивают и пропускают с идентичной частотой (22:21). К тому же имеют столько же очков, сколько и идущий шестым «Майнц».

К слову, в минувшем туре «Унион» добыл один балл. Дома команда не сумела переиграть «Фрайбург» (0:0).

Правда, берлинцы не забивают уже на протяжении двух туров. Видимо, психологически сказался вылет из Лиги конференций.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.48, на ничью за 3.48, а на «Бохум» — за 2.98.

«Бохум» слабоват в атаке, но постарается оторваться подальше от группы аутсайдеров .

«Унион» нестабилен, но будет стремиться добраться до топ-шестерки.

Оба соперника мотивированы улучшить турнирное положение, и явно намерены атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.08.