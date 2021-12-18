ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» Серхио АгуэроЛегенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте
  • 00:53
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
  • 00:40
    • «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном»
  • 22:56
    • Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до 15 января
  • 20:53
    • Россия одолела Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала
  • 20:46
    • Cборная России узнала соперников по Лиге наций
  • 20:29
    • Ваноли подписал контракт со «Спартаком»
    Все новости спорта

    В Бохуме будут активно забивать?

    «Бохум» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Бундеслига, 18 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Бохум Прогнозы на Унион Берлин Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Унион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьян Польтер
    «Бохум» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 17:30 мск. «Бохум» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Декабря 2021 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 17:30 Унион Унион
  • Берлин
    •

    Коэффициенты на матч Бохум — Унион

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Бохум»

    «Бохум» в нынешнем сезоне традиционно борется за выживание. Некогда признанная команда-лифт сейчас находится на 12 месте.

    В минувшем туре «Бохум» остался без очковых приобретений. Выездное поражение от «Арминии» (2:0) получилось крайне досадным.

    Причем до того «Бохум» сотворил сенсацию. Домашний паритет в дортмундской «Боруссией» (1:1) — явное приобретение важного балла.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Унион» стал настоящим злым гением для «Бохума». Из пяти последних очных поединков три завершились поражениями команды при лишь одной победе.

    «Унион»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за высокие места. Сейчас «Унион» как раз находится на 8 месте, но явно жаждет большего.

    Берлинцы забивают и пропускают с идентичной частотой (22:21). К тому же имеют столько же очков, сколько и идущий шестым «Майнц».

  • А что если? Трансферы, которые могли повернуть ход истории, но при этом не состоялись
  • Представьте Зидана в «Блэкберне», а Марадону в «Шеффилд Юнайтед»
  • 15/12/2021

    • К слову, в минувшем туре «Унион» добыл один балл. Дома команда не сумела переиграть «Фрайбург» (0:0).

    Правда, берлинцы не забивают уже на протяжении двух туров. Видимо, психологически сказался вылет из Лиги конференций.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.48, на ничью за 3.48, а на «Бохум» — за 2.98.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Бохум» слабоват в атаке, но постарается оторваться подальше от группы аутсайдеров.

    «Унион» нестабилен, но будет стремиться добраться до топ-шестерки.

    Оба соперника мотивированы улучшить турнирное положение, и явно намерены атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Миннесота — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финикс — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Канада — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Звонарева — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барнсли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Сельта — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бохум» — «Унион»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. В Бохуме будут активно забивать?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры