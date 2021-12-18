В рамках 18-го тура АПЛ «Астон Вилла» в родных стенах сразится с «Бернли». Матч пройдет 18 декабря в Бирмингеме на «Вилла Парк», начало — в 18:00 по мск. «Астон Вилла» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

У «Астон Виллы» после 17 проведенных встреч в копилке находится 22 балла, с которыми она делит девятое место с «Лестером», отставая на шесть пунктов от еврокубковой позиции.

Бирмингемцы в текущем первенстве играют довольно-таки бескомпромиссно, сыграв вничью только раз. Семь матчей они выиграли и девять раз уходили с поля поверженными.

В отрезке последних шести поединков чемпионата «Виллианы» смогли добыть четыре выигрыша и дважды проиграли. Так в минувшем туре они в гостях справились с аутсайдером «Норвичем» 2:0, а ранее проиграли на выезде «Ливерпулю» — 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

13 из 22 баллов «Астон Вилла» заработала как раз на своей арене, выиграв четыре поединка при одной мировой и трех фиаско.

«Бернли»

С 11 набранными баллами «Бернли» находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице АПЛ. От безопасной 17 строки коллектив отстает на два пункта.

«Бордовые» традиционно тяжело вошли в сезон и свою первую, и единственную пока, победу смогли одержать только в десятом туре, обыграв на своем поле новичка «Брентфорд» со счетом 3:1.

После этого команда Шона Дайча три раза подряд сыграла вничью, после чего проиграла в гостях «Ньюкаслу» со счетом 0:1. В своей последней проведенной игре она дома поделила очки с «Вест Хэмом», сыграв 0:0.

Вне родных стен в текущем розыгрыше АПЛ «Бернли» разжился всего четырьмя баллами в восьми проведенных встречах, четыре раза сыграв вничью при четырех фиаско.

В минувшем сезоне «Астон Вилла» в играх с «Бернли» набрала всего один балл, сыграв 0:0 дома и уступив 2:3 в гостях.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Астон Виллы» — 1.82, победа «Бернли» — 4.74, ничья — 3.90.

В последнее время бирмингемцы проигрывали только грандам, а остальных соперников смогли обыграть. Ожидаем, что и сейчас «Виллионы» смогут добыть три очка в поединке не с особо статусным соперником.