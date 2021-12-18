ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» Серхио АгуэроЛегенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте
  • 00:53
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
  • 00:40
    • «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном»
  • 20:53
    • Россия одолела Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала
  • 20:46
    • Cборная России узнала соперников по Лиге наций
  • 20:29
    • Ваноли подписал контракт со «Спартаком»
  • 22:56
    • Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до 15 января
  • 21:14
    • Итоги жеребьевки Лиги наций-2022/23: Германия сыграет с Англией, Италией и Венгрией
    Все новости спорта

    Победа достанется бирмингемцам

    «Астон Вилла» — «Бернли». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Англии, 18 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Бернли Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Бернли»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олли Уоткинс
    В рамках 18-го тура АПЛ «Астон Вилла» в родных стенах сразится с «Бернли». Матч пройдет 18 декабря в Бирмингеме на «Вилла Парк», начало — в 18:00 по мск. «Астон Вилла» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Декабря 2021 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •

    Коэффициенты на матч Астон Вилла — Бёрнли

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
    •

    «Астон Вилла»

    У «Астон Виллы» после 17 проведенных встреч в копилке находится 22 балла, с которыми она делит девятое место с «Лестером», отставая на шесть пунктов от еврокубковой позиции.

    Бирмингемцы в текущем первенстве играют довольно-таки бескомпромиссно, сыграв вничью только раз. Семь матчей они выиграли и девять раз уходили с поля поверженными.

    В отрезке последних шести поединков чемпионата «Виллианы» смогли добыть четыре выигрыша и дважды проиграли. Так в минувшем туре они в гостях справились с аутсайдером «Норвичем» 2:0, а ранее проиграли на выезде «Ливерпулю» — 0:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    13 из 22 баллов «Астон Вилла» заработала как раз на своей арене, выиграв четыре поединка при одной мировой и трех фиаско.

    «Бернли»

    С 11 набранными баллами «Бернли» находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице АПЛ. От безопасной 17 строки коллектив отстает на два пункта.

    «Бордовые» традиционно тяжело вошли в сезон и свою первую, и единственную пока, победу смогли одержать только в десятом туре, обыграв на своем поле новичка «Брентфорд» со счетом 3:1.

  • «Арсенал» начинает серьезную игру. «Канониры» зашли в зону Лиги чемпионов
  • «Арсенал» победил «Вест Хэм» со счетом 2:0 в матче 17 тура АПЛ
  • Вчера

    • После этого команда Шона Дайча три раза подряд сыграла вничью, после чего проиграла в гостях «Ньюкаслу» со счетом 0:1. В своей последней проведенной игре она дома поделила очки с «Вест Хэмом», сыграв 0:0.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше АПЛ «Бернли» разжился всего четырьмя баллами в восьми проведенных встречах, четыре раза сыграв вничью при четырех фиаско.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В минувшем сезоне «Астон Вилла» в играх с «Бернли» набрала всего один балл, сыграв 0:0 дома и уступив 2:3 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Астон Виллы»1.82, победа «Бернли» — 4.74, ничья — 3.90.

    В последнее время бирмингемцы проигрывали только грандам, а остальных соперников смогли обыграть. Ожидаем, что и сейчас «Виллионы» смогут добыть три очка в поединке не с особо статусным соперником.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Миннесота — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финикс — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Канада — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Звонарева — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астон Вилла» — «Бернли»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. Победа достанется бирмингемцам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры