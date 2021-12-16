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    «Мальорка» деклассирует «Льянеру»?

    «Льянера» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, Кубок Испании, 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Льянера» — «Мальорка»
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    Абдон Пратс
    «Льянера» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 21:00 мск. «Льянера» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Льянера»

    «Льянера» выступает в четвертом по силе дивизионе Испании. При этом команда рискует вылететь и из этой лиги, ведь пребывает в опасной зоне.

    Вот и в минувшем туре «Льянера» добыла только один балл. Дома команда не сумела сломить сопротивление столь же скромной «Гимнастики Сеговианы» (0:0).

    В своем дивизионе команда не выделяется мощной атакой. В 15 поединках «Льянера» забила только 13 раз.

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    Поединок с полпредом элиты будет для команды отличным шансом проявить себя. Ведь даже в случае поражения «Льянера» априори ничего не теряет.

    «Мальорка»

    Команда с Балеарских островов в Примере выступает довольно скромно. Все-таки текущее 12 место в чемпионате не предполагает борьбы за зону еврокубков, да и вылет «Мальорке» не грозит.

    Балеарцы довольно часто играют вничью. А иногда «Мальорка» творит настоящие сенсации, как, например, недавняя выездная победа над «Атлетико» (1:2).

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    • К слову, в минувшем туре команда добыла один пункт. Дома «Мальорка» заключила мировое соглашение с «Сельтой» (0:0).

    «Мальорка» наверняка сыграет с позиции силы. Причем даже не в самом оптимальном составе представитель Примеры не должен испытать трудностей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мальорку» за 1.09, на ничью за 9.90, а на «Льянеру» — за 30.00.

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    «Льянера» существенно уступает в классе представителю элитного испанского дивизиона.

    «Мальорка» наверняка максимально эффективно сыграет в атаке.

    Представитель Примеры не должен допустить недооценки скромного оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Мальорки» -2.75 с коэффициентом 2.19.

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    «Льянера» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. «Мальорка» деклассирует «Льянеру»?
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