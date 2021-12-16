«Льянера» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 21:00 мск. «Льянера» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Льянера»

«Льянера» выступает в четвертом по силе дивизионе Испании. При этом команда рискует вылететь и из этой лиги, ведь пребывает в опасной зоне.

Вот и в минувшем туре «Льянера» добыла только один балл. Дома команда не сумела сломить сопротивление столь же скромной «Гимнастики Сеговианы» (0:0).

В своем дивизионе команда не выделяется мощной атакой. В 15 поединках «Льянера» забила только 13 раз.

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Поединок с полпредом элиты будет для команды отличным шансом проявить себя. Ведь даже в случае поражения «Льянера» априори ничего не теряет.

«Мальорка»

Команда с Балеарских островов в Примере выступает довольно скромно. Все-таки текущее 12 место в чемпионате не предполагает борьбы за зону еврокубков, да и вылет «Мальорке» не грозит.

Балеарцы довольно часто играют вничью. А иногда «Мальорка» творит настоящие сенсации, как, например, недавняя выездная победа над «Атлетико» (1:2).

К слову, в минувшем туре команда добыла один пункт. Дома «Мальорка» заключила мировое соглашение с «Сельтой» (0:0).

«Мальорка» наверняка сыграет с позиции силы. Причем даже не в самом оптимальном составе представитель Примеры не должен испытать трудностей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мальорку» за 1.09, на ничью за 9.90, а на «Льянеру» — за 30.00.

«Льянера» существенно уступает в классе представителю элитного испанского дивизиона.

«Мальорка» наверняка максимально эффективно сыграет в атаке .

Представитель Примеры не должен допустить недооценки скромного оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Мальорки» -2.75 с коэффициентом 2.19.