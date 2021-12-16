«Специя» сыграет на своём поле против «Лечче» в рамках 1/16 Кубка Италии. Матч пройдет 16 декабря, начало — 20:00 (мск). «Специя» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Специя» уже прошла одну стадию Кубка Италии текущего сезона. В первом раунде команда обыграла «Порденоне» (3:1) на выезде.

Коллектив находится на 17-й строчке Серии А, набрав в 17-ти матчах 12 очков. Судя по всему, в этом сезоне скромному клубу будет очень непросто удержаться в элите.

В прошлом чемпионате главной звездой команды был главный тренер команды Винценцо Итальяно, который летом ушел в «Фиорентины». Без него «Специя» играет заметно хуже.

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Безвыигрышная серия команды Тиаго Мотты составляет пять матчей. После поражений от «Аталанты», «Болоньи» и миланского «Интера» «Специя» сыграла вничью с «Сассуоло».

«Лечче»

«Лечче» также преодолел одну стадию Кубка Италии. В первом раунде ему удалось обыграть «Парму» (3:1) на выезде.

Команда выступает в Серии B, где имеет неплохие шансы повыситься в классе и вернуться в элиту, ведь занимает третье место.

Коллектив отстает на два очка от проходной второй строчки, а также на четыре балла — от лидера «Пизы».

До прошлого тура Серии B, когда было поражение от «Пизы» (0:1) на выезде, «Лечче» не знал поражений 16 поединков во всех турнирах при девяти победах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.