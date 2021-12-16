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    Пройдет ли «Специя» «Лечче» в Кубке Италии?

    «Специя» — «Лечче». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, кубок Италии, 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Лечче»
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    «Специя» принимает «Лечче» на своем поле
    «Специя» сыграет на своём поле против «Лечче» в рамках 1/16 Кубка Италии. Матч пройдет 16 декабря, начало — 20:00 (мск). «Специя» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Специя»

    «Специя» уже прошла одну стадию Кубка Италии текущего сезона. В первом раунде команда обыграла «Порденоне» (3:1) на выезде.

    Коллектив находится на 17-й строчке Серии А, набрав в 17-ти матчах 12 очков. Судя по всему, в этом сезоне скромному клубу будет очень непросто удержаться в элите.

    В прошлом чемпионате главной звездой команды был главный тренер команды Винценцо Итальяно, который летом ушел в «Фиорентины». Без него «Специя» играет заметно хуже.

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    Безвыигрышная серия команды Тиаго Мотты составляет пять матчей. После поражений от «Аталанты», «Болоньи» и миланского «Интера» «Специя» сыграла вничью с «Сассуоло».

    «Лечче»

    «Лечче» также преодолел одну стадию Кубка Италии. В первом раунде ему удалось обыграть «Парму» (3:1) на выезде.

    Команда выступает в Серии B, где имеет неплохие шансы повыситься в классе и вернуться в элиту, ведь занимает третье место.

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    • Коллектив отстает на два очка от проходной второй строчки, а также на четыре балла — от лидера «Пизы».

    До прошлого тура Серии B, когда было поражение от «Пизы» (0:1) на выезде, «Лечче» не знал поражений 16 поединков во всех турнирах при девяти победах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

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    «Специя» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Специя» «Лечче» в Кубке Италии?
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