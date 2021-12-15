ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мбаппе сыграет против будущего клуба?Новая глава конфликта «Реала» и ПСЖ «Сочи» — «Спартак»Заколдованный «Фишт». Спартаковцы не сумели достойно проводить Виторию «Бетис»Не думай о севильцах свысока. «Зенит» сыграет с одним из лидеров Ла лиги
  • 05:51
    • Матч «Брентфорда» и «МЮ» перенесен
  • 21:00
    • «Спартак» в большинстве крупно проиграл «Сочи»
  • 22:58
    • Гендиректор «Спартака»: Решение по Витории будет принято в самое ближайшее время
  • 21:46
    • Федотов ни разу не проиграл «Спартаку» в РПЛ
  • 21:16
    • Команды РПЛ ушли на зимний перерыв. «Зенит» — чемпион на данный момент
  • 19:59
    • Косторная пропустит чемпионат России, где разыграют путёвки на Олимпиаду
  • 17:20
    • «Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ, «МЮ» встретится с «Атлетико», а «Ливерпуль» — с «Интером»
    Все новости спорта

    «Фрайбург» пропустит не меньше двух голов

    «Унион» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, чемпионат Германии, 15 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Унион Берлин Прогнозы на Фрайбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Унион» — «Фрайбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марвин Фридрих
    Встреча 15-го тура между «Унион Б» и «Фрайбургом» состоится 15 декабря. «Ан дер Альтен Фёрстерай» арена в Берлине, начало — 22:30 (мск). «Унион» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Декабря 2021 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 22:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •

    Коэффициенты на матч Унион — Фрайбург

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Унион»

    «Унион» занимает шестое место в чемпионате Германии набрав 23 очка. За последние 3 тура Бундеслиги команда лишь раз одержала победу, обыграв на домашней арене «РБ Лейпциг» (2:1). А перед и после этой игры было два поражения на выезде. Тогда «Унион Б» уступили «Айнтрахту» из Франкфурта (2:1) и «Гройтер Фюрту» (1:0).

    Так же сыграв в последнем туре группового этапа Лиги Конференций вничью со «Славией» (1:1), свой евро-поход «Унион Б» уже закончил. Ну тем и лучше, будет больше сил для борьбы в Бундеслиге.

    После ротации состава, которая была применена в матче предыдущего тура, хозяева сыграют практически в оптимальном составе. В лазарете находится лишь нападающий Лоренц Дель.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» занимает пятое место в Бундеслиге заработав 25 очков. За последние четыре тура чемпионата Германии «Фрайбург» одержал одну победу переиграв на выезде мюнхенгладбахскую «Боруссию» (0:6) и три поражения от «Хоффенхайма» (1:0), «Бохума» (2:1), «Айнтрахт Ф» (0:2).

  • Трансферный дайджест. 7 декабря — 13 декабря
  • Кого «Реал» сделает самым высокооплачиваемым защитником мира, кто усилит полузащиту «Арсенала», кому вдруг понадобился Икарди, кто хочет сбежать из «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Команда имеет проблемы с реализацией в последних встречах, при этом ошибки в обороне никуда не делись. Теперь они едут в гости к одной из самых «домашних» команд чемпионата.

    У «Фрайбурга» также почти нет проблем с составом. В лазарете пребывает только полузащитник Янник Кайтель.

    Прогноз и ставка

    На победу «Униона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «Фрайбурга» — 2.95.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — За последние 5 матчей команда «Унион Б» в среднем забивала не меньше двух голов, особенно на домашней арене. А вот у «Фрайбурга» такая же статистика только с пропущенными голами — в среднем они пропускают 2 мяча за матч, особенно на выезде.

    Ставка — Индивидуальный тотал «Унион Б» больше 1.5 за 2.46.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Корпач — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Венеция — Тернана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Томова — Фегеле
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Удинезе — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Андорра — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Майнц — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Арминия — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Норвич — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Дженоа — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Унион» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» пропустит не меньше двух голов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры