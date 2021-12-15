Встреча 15-го тура между «Унион Б» и «Фрайбургом» состоится 15 декабря. «Ан дер Альтен Фёрстерай» арена в Берлине, начало — 22:30 (мск). «Унион» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» занимает шестое место в чемпионате Германии набрав 23 очка. За последние 3 тура Бундеслиги команда лишь раз одержала победу, обыграв на домашней арене «РБ Лейпциг» (2:1). А перед и после этой игры было два поражения на выезде. Тогда «Унион Б» уступили «Айнтрахту» из Франкфурта (2:1) и «Гройтер Фюрту» (1:0).

Так же сыграв в последнем туре группового этапа Лиги Конференций вничью со «Славией» (1:1), свой евро-поход «Унион Б» уже закончил. Ну тем и лучше, будет больше сил для борьбы в Бундеслиге.

После ротации состава, которая была применена в матче предыдущего тура, хозяева сыграют практически в оптимальном составе. В лазарете находится лишь нападающий Лоренц Дель.

«Фрайбург»

«Фрайбург» занимает пятое место в Бундеслиге заработав 25 очков. За последние четыре тура чемпионата Германии «Фрайбург» одержал одну победу переиграв на выезде мюнхенгладбахскую «Боруссию» (0:6) и три поражения от «Хоффенхайма» (1:0), «Бохума» (2:1), «Айнтрахт Ф» (0:2).

Команда имеет проблемы с реализацией в последних встречах, при этом ошибки в обороне никуда не делись. Теперь они едут в гости к одной из самых «домашних» команд чемпионата.

У «Фрайбурга» также почти нет проблем с составом. В лазарете пребывает только полузащитник Янник Кайтель.

Прогноз и ставка

На победу «Униона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «Фрайбурга» — 2.95.

Прогноз — За последние 5 матчей команда «Унион Б» в среднем забивала не меньше двух голов, особенно на домашней арене. А вот у «Фрайбурга» такая же статистика только с пропущенными голами — в среднем они пропускают 2 мяча за матч, особенно на выезде.

Ставка — Индивидуальный тотал «Унион Б» больше 1.5 за 2.46.