Коэффициенты на матч Унион — Фрайбург
«Унион»
«Унион» занимает шестое место в чемпионате Германии набрав 23 очка. За последние 3 тура Бундеслиги команда лишь раз одержала победу, обыграв на домашней арене «РБ Лейпциг» (2:1). А перед и после этой игры было два поражения на выезде. Тогда «Унион Б» уступили «Айнтрахту» из Франкфурта (2:1) и «Гройтер Фюрту» (1:0).
Так же сыграв в последнем туре группового этапа Лиги Конференций вничью со «Славией» (1:1), свой евро-поход «Унион Б» уже закончил. Ну тем и лучше, будет больше сил для борьбы в Бундеслиге.
После ротации состава, которая была применена в матче предыдущего тура, хозяева сыграют практически в оптимальном составе. В лазарете находится лишь нападающий Лоренц Дель.
«Фрайбург»
«Фрайбург» занимает пятое место в Бундеслиге заработав 25 очков. За последние четыре тура чемпионата Германии «Фрайбург» одержал одну победу переиграв на выезде мюнхенгладбахскую «Боруссию» (0:6) и три поражения от «Хоффенхайма» (1:0), «Бохума» (2:1), «Айнтрахт Ф» (0:2).
Команда имеет проблемы с реализацией в последних встречах, при этом ошибки в обороне никуда не делись. Теперь они едут в гости к одной из самых «домашних» команд чемпионата.
У «Фрайбурга» также почти нет проблем с составом. В лазарете пребывает только полузащитник Янник Кайтель.
Прогноз и ставка
На победу «Униона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «Фрайбурга» — 2.95.
Прогноз — За последние 5 матчей команда «Унион Б» в среднем забивала не меньше двух голов, особенно на домашней арене. А вот у «Фрайбурга» такая же статистика только с пропущенными голами — в среднем они пропускают 2 мяча за матч, особенно на выезде.
Ставка — Индивидуальный тотал «Унион Б» больше 1.5 за 2.46.