В 17-м туре английской Премьер-лиги «Брайтон» в родных стенах примет «Вулверхэмптоном». Поединок состоится 15 декабря, начало — в 22:30 по мск. «Брайтон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» перед этим туром делит десятое место с «Брентфордом», набрав 20 очков. От зоны вылета отрыв составляет девять пунктов.

«Чайки» за 16 проведенных встреч выиграли в четырех из них, три раза они уходили с поля поверженными и восемь матчей свели вничью. Разница мячей в этих играх составляет 14:16.

Стоит отметить, что за последние десять поединков в рамках АПЛ «сине-белые» не одержали ни одной победы, восемь раза сыграв вничью и дважды проиграв. В своей последней игре они расписали гостевую мировую с «Саутгемптоном» — 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

На своей территории «Брайтон» в текущем чемпионате набрал девять баллов из 20, по два раза выиграв и проиграв, а также трижды сыграв вничью.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхемптон» имеет в соей копилке на один балл больше, чем у «Брайтона», и находится на девятой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

За всю турнирную дистанцию «волки» смогли отпраздновать шесть победных результатов, семь раз они уходили с поля поверженными и три раза сыграли вничью, разница мячей — 12:14.

«Оранжево-черные» к данной игре подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, которую начали двумя мировыми, а продолжили двумя проигрышами — по 0:1 дома от «Ливерпуля» и в гостях от «Ман Сити».

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11 из 21 балла «Вуоверхэмптон» заработал в этом чемпионате вне родных стен, выиграв и уступив по три раза, а также дважды сыграв вничью.

В минувшем сезоне «волки» в играх с «чайками» набрали четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 3:3 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 2.12.

На викторию «Лидса» дают 3.90, ничья оценена в 3.34.

В последнее время забитые голы туго даются обоим командам. Но на этот раз мы ждем, что их прорвет на результативные удары. Поэтому от данного сражения ожидаем верхов.