В 18-м туре второй французской лиги «Тулуза» на своем поле сыграет с «Родезом». Игра пройдет 13 декабря и начнется в 22:45 по мск. «Тулуза» — «Родез»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

На текущий момент «Тулуза» с 33 набранными очками находится на второй позиции в турнирной таблице второго французского дивизиона, но в случае победы в этой игре вернет себе лидерство.

За всю турнирную дистанцию «фиалки» потерпели всего лишь два поражения в 17 проведенных встречах. Еще девять поединков они выиграли и шесть раз делили очки со своими оппонентами.

К данному матчу «малыши» подходят после гостевого фиаско от «Ньора» со счетом 1:2. Этой неудачей они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию, где выиграть смогли только три встречи.

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В родных стенах «Тулуза» в этом чемпионате потерпела пока только одну неудачу, пять поединков еще она выиграла и два раза играла вничью.

«Родез»

С 25 зачетными пунктами «Родез» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Лиги 2. От зоны плей-офф коллектив отстает на пять баллов.

У аверонцев в данном первенстве семь выигрышных результатов, в шесть случаях они уходили с поля поверженными и четыре раза делили очки со своими противниками.

В отрезке последних пяти встреч в рамках чемпионата «золотисто-красные» смогли одержать четыре виктории при одном фиаско. В прошлом туре они дома справились с середняком «Нимом» — 1:0.

В целом «Родез» на выезде выступает неплохо. Команда выиграла и проиграла по четыре раза, и одну встречу завершила вничью.

В прошлом сезоне данные коллективы обменялись домашними викториями — 3:0 и 0:1.

Прогноз и ставка на «Тулуза» — «Родез»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 1.65, победа «Родеза» — 5.55, ничья — 3.94.

«Малыши» приложат все усилия для того, чтобы исправиться за осечку прошлого тура, да и будут очень решительны вернуться на вершину турнирки. Соперник у них для этого подходящий, как мы считаем. В общем, наша ставка — П1 с форой (-1).