ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» вырвал победу в конце матча«Челси» разучился защищаться, но еще умеет бороться Винисиус ЖуниорОт разочарования до главной звезды. Как Винисиус стал важным игроком «Реала» Марко АсенсиоПримера. «Севилья» победила «Атлетик», мадридское дерби «Реала» и «Атлетико»
  • 05:47
    • «Нью-Йорк Сити» впервые в своей истории стал чемпионом МЛС
  • 00:42
    • Ибрагимович спас «Милан» от поражения в матче с «Удинезе»
  • 22:26
    • Гол Роналду принес «МЮ» победу над «Норвичем»
  • 20:55
    • Дубль Гаджимурадова помог «Уралу» разгромить «Ростов»
  • 19:59
    • «Арсенал» крупно обыграл «Саутгемптон»
  • 19:52
    • Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Астон Виллой»
  • 21:54
    • «Ювентус» не справился с «Венецией»
    Все новости спорта

    «Малыши» вернут себе лидерство в Лиге 2?

    «Тулуза» — «Родез». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, Чемпионат Франции, 13 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Тулузу
    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Родез»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тулуза»
    В 18-м туре второй французской лиги «Тулуза» на своем поле сыграет с «Родезом». Игра пройдет 13 декабря и начнется в 22:45 по мск. «Тулуза» — «Родез»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тулуза»

    На текущий момент «Тулуза» с 33 набранными очками находится на второй позиции в турнирной таблице второго французского дивизиона, но в случае победы в этой игре вернет себе лидерство.

    За всю турнирную дистанцию «фиалки» потерпели всего лишь два поражения в 17 проведенных встречах. Еще девять поединков они выиграли и шесть раз делили очки со своими оппонентами.

    К данному матчу «малыши» подходят после гостевого фиаско от «Ньора» со счетом 1:2. Этой неудачей они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию, где выиграть смогли только три встречи.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Тулуза» в этом чемпионате потерпела пока только одну неудачу, пять поединков еще она выиграла и два раза играла вничью.

    «Родез»

    С 25 зачетными пунктами «Родез» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Лиги 2. От зоны плей-офф коллектив отстает на пять баллов.

    У аверонцев в данном первенстве семь выигрышных результатов, в шесть случаях они уходили с поля поверженными и четыре раза делили очки со своими противниками.

  • Рекорды Мбаппе и Аллера, кошмар «Брюгге», хаос на «Драгау» и другие события дня в ЛЧ
  • Главные события первой части заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов
  • 08/12/2021

    • В отрезке последних пяти встреч в рамках чемпионата «золотисто-красные» смогли одержать четыре виктории при одном фиаско. В прошлом туре они дома справились с середняком «Нимом» — 1:0.

    В целом «Родез» на выезде выступает неплохо. Команда выиграла и проиграла по четыре раза, и одну встречу завершила вничью.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В прошлом сезоне данные коллективы обменялись домашними викториями — 3:0 и 0:1.

    Прогноз и ставка на «Тулуза» — «Родез»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 1.65, победа «Родеза» — 5.55, ничья — 3.94.

    «Малыши» приложат все усилия для того, чтобы исправиться за осечку прошлого тура, да и будут очень решительны вернуться на вершину турнирки. Соперник у них для этого подходящий, как мы считаем. В общем, наша ставка — П1 с форой (-1).

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оливейра — Порье
  • Прочие
  • Сегодня в 07:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  7.40
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Леганес — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Труа — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.911.97
  • Прогноз на матч Ренн — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Метц — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тулуза» — «Родез»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 13.12.2021. Прогнозы на футбол. «Малыши» вернут себе лидерство в Лиге 2?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры