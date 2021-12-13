Коэффициенты на матч Рома — Специя
«Рома»
«Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрала 25 очков. Отставание от «Аталанты», которая сейчас на четвертой строчке, составляет уже девять очков.
«Рома»
В прошлом туре «Рома» уступила на своем поле миланскому «Интеру» со счетом 0:3. Все три мяча римляне пропустили еще в первом тайме.
А перед этим было гостевое поражение от «Болоньи». В этой игре команда Моуринью тоже не смогла забить.
«Специя»
«Специя» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 16-ти матчах 12 очков.
Судя по всему, в этом сезоне скромному клубу будет очень непросто сохранить место в элитном дивизионе. В прошлом чемпионате главной звездой команды был главный тренер команды Винценцо Итальяно, который летом ушел в «Фиорентины». Без него «Специя» играет заметно хуже.
Безвыигрышная серия команды Тиаго Мотты составляет четыре матча. После поражений от «Аталанты», «Болоньи» и миланского «Интера» «Специя» сыграла вничью с «Сассуоло».
«Специя» проиграла пять предыдущих матчей на выезде
Прогноз и ставка
На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 5.25, а победу «Специи» — за 7.70.
«Рома» в последнее время нечасто радует игрой, но в матче с таким соперником ей, скорее всего, удастся набрать три очка. Правда, далеко не факт, что хозяева выиграют с крупным счетом.
Более того, «Специя» вполне способна забить хотя бы один мяч. Оборона у Моуринью, как обычно, так себе.
Ставка — победа «Ромы» + обе команды забьют за 2.83.