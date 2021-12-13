«Рома» сыграет на своем поле против «Специи» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 декабря в Риме, начало — в 22:45 мск. «Рома» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрала 25 очков. Отставание от «Аталанты», которая сейчас на четвертой строчке, составляет уже девять очков.

«Рома» проиграла четыре из шести предыдущих матчей в чемпионате. Несмотря на это, руководство клуба не так давно сделало заявление, в котором отметило, что по-прежнему доверяет Жозе Моуринью.

В прошлом туре «Рома» уступила на своем поле миланскому «Интеру» со счетом 0:3. Все три мяча римляне пропустили еще в первом тайме.

А перед этим было гостевое поражение от «Болоньи». В этой игре команда Моуринью тоже не смогла забить.

«Специя»

«Специя» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 16-ти матчах 12 очков.

Судя по всему, в этом сезоне скромному клубу будет очень непросто сохранить место в элитном дивизионе. В прошлом чемпионате главной звездой команды был главный тренер команды Винценцо Итальяно, который летом ушел в «Фиорентины». Без него «Специя» играет заметно хуже.

Все прогнозы на Серию А

Безвыигрышная серия команды Тиаго Мотты составляет четыре матча. После поражений от «Аталанты», «Болоньи» и миланского «Интера» «Специя» сыграла вничью с «Сассуоло».

«Специя» проиграла пять предыдущих матчей на выезде с общим счетом 3:16 .

Прогноз и ставка

На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 5.25, а победу «Специи» — за 7.70.

«Рома» в последнее время нечасто радует игрой, но в матче с таким соперником ей, скорее всего, удастся набрать три очка. Правда, далеко не факт, что хозяева выиграют с крупным счетом.

Более того, «Специя» вполне способна забить хотя бы один мяч. Оборона у Моуринью, как обычно, так себе.

Ставка — победа «Ромы» + обе команды забьют за 2.83.