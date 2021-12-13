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    Все новости спорта

    Сможет ли «Рома» выиграть у «Специи»?

    «Рома» — «Специя». Прогноз (к. 2.83) и ставки на чемпионат Италии 13 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Специя»
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    Жозе Моуринью
    «Рома» сыграет на своем поле против «Специи» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 декабря в Риме, начало — в 22:45 мск. «Рома» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Декабря 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:45 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч Рома — Специя

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 7.30
  • Ставка!
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    «Рома»

    «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрала 25 очков. Отставание от «Аталанты», которая сейчас на четвертой строчке, составляет уже девять очков.

    «Рома» проиграла четыре из шести предыдущих матчей в чемпионате. Несмотря на это, руководство клуба не так давно сделало заявление, в котором отметило, что по-прежнему доверяет Жозе Моуринью.

    В прошлом туре «Рома» уступила на своем поле миланскому «Интеру» со счетом 0:3. Все три мяча римляне пропустили еще в первом тайме.

    А перед этим было гостевое поражение от «Болоньи». В этой игре команда Моуринью тоже не смогла забить.

    «Специя»

    «Специя» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 16-ти матчах 12 очков.

    Судя по всему, в этом сезоне скромному клубу будет очень непросто сохранить место в элитном дивизионе. В прошлом чемпионате главной звездой команды был главный тренер команды Винценцо Итальяно, который летом ушел в «Фиорентины». Без него «Специя» играет заметно хуже.

    Все прогнозы на Серию А

    Безвыигрышная серия команды Тиаго Мотты составляет четыре матча. После поражений от «Аталанты», «Болоньи» и миланского «Интера» «Специя» сыграла вничью с «Сассуоло».

    «Специя» проиграла пять предыдущих матчей на выезде с общим счетом 3:16.

    Прогноз и ставка

    На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 5.25, а победу «Специи» — за 7.70.

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    «Рома» в последнее время нечасто радует игрой, но в матче с таким соперником ей, скорее всего, удастся набрать три очка. Правда, далеко не факт, что хозяева выиграют с крупным счетом.

    Более того, «Специя» вполне способна забить хотя бы один мяч. Оборона у Моуринью, как обычно, так себе.

    Ставка — победа «Ромы» + обе команды забьют за 2.83.

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    «Рома» — «Специя»: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 13.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рома» выиграть у «Специи»?
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