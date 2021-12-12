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    Сможет ли «Монако» остановить «ПСЖ»?

    ПСЖ — «Монако». Прогноз (к. 1.95) и ставки на футбол, чемпионат Франции, 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Монако»
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    Лионель Месси
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 22:45 мск. ПСЖ — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Декабря 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:45 Монако Монако
  • Монако
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    Коэффициенты на матч ПСЖ — Монако

  • 1
  • 1.47
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  • 4.80
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
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    ПСЖ

    «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 после 17-ти туров, в которых набрал 42 очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 11 очков.

    А могло быть еще больше, если бы «Париж» не потерял очки в недавних матчах против «Ниццы» и «Ланса». Обе встречи завершились вничью.

    Вокруг «ПСЖ» снова много слухов, и почти все они касаются Маурисио Почеттино. Владельцы клуба якобы очень недовольны игрой команды. Футбол «ПСЖ» действительно не впечатляет с учетом того, что теперь у них есть даже Месси.

    На фоне слухов о том, что Почеттино вскоре могут уволить, «ПСЖ» в начале недели разгромил «Брюгге» (4:1) в матче Лиги чемпионов, а Месси оформил дубль. Но эту победу сложно назвать показательной.

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    «ПСЖ» пропускал хотя бы один мяч в восьми из десяти предыдущих матчей.

    «Монако»

    «Монако» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 17-ти матчах 26 очков.

    Беспроигрышная серия команды Нико Ковача составляет уже восемь матчей. Правда, в пяти случаях монегаски сыграли вничью.

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  • 09/12/2021

    • Несколько дней назад «Монако» сыграл вничью с австрийским «Штурмом» (1:1) в Лиге Европы. Матч уже ничего решал, поэтому клуб с Лазурного берега практически не напрягался, держа в уме предстоящую встречу в столице Франции.

    «Монако» одержал три победы в восьми гостевых матчах Лиги 1.

    Прогноз и ставка

    На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а побед «Монако» — за 7.40.

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    В прошлом сезоне «ПСЖ» проиграл «Монако» оба матча в чемпионате, сумев взять реванш в финале Кубка Франции.

    В итоге, в пяти предыдущих матчах против «Монако» у «ПСЖ» только две победы.

    Скорее всего, «Монако» и в предстоящем матче сможет создать сопернику проблемы.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.95.

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    ПСЖ — «Монако»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Монако» остановить «ПСЖ»?
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