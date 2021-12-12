«Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 22:45 мск. ПСЖ — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 после 17-ти туров, в которых набрал 42 очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 11 очков.

А могло быть еще больше, если бы «Париж» не потерял очки в недавних матчах против «Ниццы» и «Ланса». Обе встречи завершились вничью.

Вокруг «ПСЖ» снова много слухов, и почти все они касаются Маурисио Почеттино. Владельцы клуба якобы очень недовольны игрой команды. Футбол «ПСЖ» действительно не впечатляет с учетом того, что теперь у них есть даже Месси.

На фоне слухов о том, что Почеттино вскоре могут уволить, «ПСЖ» в начале недели разгромил «Брюгге» (4:1) в матче Лиги чемпионов, а Месси оформил дубль. Но эту победу сложно назвать показательной.

Все прогнозы на Лигу 1

«ПСЖ» пропускал хотя бы один мяч в восьми из десяти предыдущих матчей.

«Монако»

«Монако» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 17-ти матчах 26 очков.

Беспроигрышная серия команды Нико Ковача составляет уже восемь матчей. Правда, в пяти случаях монегаски сыграли вничью.

Несколько дней назад «Монако» сыграл вничью с австрийским «Штурмом» (1:1) в Лиге Европы. Матч уже ничего решал, поэтому клуб с Лазурного берега практически не напрягался, держа в уме предстоящую встречу в столице Франции.

«Монако» одержал три победы в восьми гостевых матчах Лиги 1.

Прогноз и ставка

На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а побед «Монако» — за 7.40.

В прошлом сезоне «ПСЖ» проиграл «Монако» оба матча в чемпионате, сумев взять реванш в финале Кубка Франции.

В итоге, в пяти предыдущих матчах против «Монако» у «ПСЖ» только две победы.

Скорее всего, «Монако» и в предстоящем матче сможет создать сопернику проблемы.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.95.