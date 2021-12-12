Коэффициенты на матч Наполи — Эмполи
«Наполи»
«Наполи» бьется за Скудетто, и на этот раз все выглядит серьезно. Правда, сейчас неаполитанцы опустились на третью строчку.
Вот и в минувшем туре «Наполи» проиграл. Дома команда Лучано Спаллетти досадным образом уступила «Аталанте» (2:3).
А вот в Лиге Европы команде удалось пройти в плей-офф. Дома был обыгран «Лестер» (3:2), причем дубль оформил Элиф Элмас.
Против «Эмполи» неаполитанцы в последние годы играют успешно. Из пяти последних очных поединков «Наполи» победил четырежды при одной коллизии.
«Эмполи»
Эта команда всячески старается закрепиться в Серии А. Пока получается неплохо: 11 место и минимум угроз вылететь.
«Эмполи» смотрится на уровне середняка чемпионата. Команда берет свои очки, и уже три матча обходится без поражений.
К слову, в минувшем туре команда переиграла «Удинезе» (3:1). Правда, пропускает «Эмполи» частенько (29 мячей).
Лидером команды является Андреа Пинамонти. Арендованный у «Интера» форвард настрелял уже 6 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.36, на ничью за 5.55, а на «Эмполи» — за 9.10.
«Наполи»
Гости испытывают заметные трудности в обороне.
Неаполитанцы выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -1.5 с коэффициентом 2.01.