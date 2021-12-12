«Наполи» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 20:00 мск. «Наполи» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» бьется за Скудетто, и на этот раз все выглядит серьезно. Правда, сейчас неаполитанцы опустились на третью строчку.

Вот и в минувшем туре «Наполи» проиграл. Дома команда Лучано Спаллетти досадным образом уступила «Аталанте» (2:3).

А вот в Лиге Европы команде удалось пройти в плей-офф. Дома был обыгран «Лестер» (3:2), причем дубль оформил Элиф Элмас.

Все прогнозы на Серию А

Против «Эмполи» неаполитанцы в последние годы играют успешно. Из пяти последних очных поединков «Наполи» победил четырежды при одной коллизии.

«Эмполи»

Эта команда всячески старается закрепиться в Серии А. Пока получается неплохо: 11 место и минимум угроз вылететь.

«Эмполи» смотрится на уровне середняка чемпионата. Команда берет свои очки, и уже три матча обходится без поражений.

К слову, в минувшем туре команда переиграла «Удинезе» (3:1). Правда, пропускает «Эмполи» частенько (29 мячей).

Лидером команды является Андреа Пинамонти. Арендованный у «Интера» форвард настрелял уже 6 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.36, на ничью за 5.55, а на «Эмполи» — за 9.10.

«Наполи» постарается не отпустить конкурентов в борьбе за Скудетто .

Гости испытывают заметные трудности в обороне.

Неаполитанцы выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -1.5 с коэффициентом 2.01.