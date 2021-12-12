ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним Марко АсенсиоПримера. «Севилья» в гостях у «Атлетика», мадридское дерби «Реала» и «Атлетико» Игроки «Ливерпуля»АПЛ. «Ман Сити» играет с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» принимает «Астон Виллу»
  • 22:01
    • Российские тяжелоатлетки Шимкова и Сливенко дисквалифицированы на 2 года из-за допинга
    Все новости спорта

    «Наполи» не оставит шансов новичку?

    «Наполи» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Серия А, 12 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Наполи Прогнозы на Эмполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Эмполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элиф Элмас
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 20:00 мск. «Наполи» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 12 Декабря 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 20:00 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
    •

    Коэффициенты на матч Наполи — Эмполи

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
    •

    «Наполи»

    «Наполи» бьется за Скудетто, и на этот раз все выглядит серьезно. Правда, сейчас неаполитанцы опустились на третью строчку.

    Вот и в минувшем туре «Наполи» проиграл. Дома команда Лучано Спаллетти досадным образом уступила «Аталанте» (2:3).

    А вот в Лиге Европы команде удалось пройти в плей-офф. Дома был обыгран «Лестер» (3:2), причем дубль оформил Элиф Элмас.

    Все прогнозы на Серию А

    Против «Эмполи» неаполитанцы в последние годы играют успешно. Из пяти последних очных поединков «Наполи» победил четырежды при одной коллизии.

    «Эмполи»

    Эта команда всячески старается закрепиться в Серии А. Пока получается неплохо: 11 место и минимум угроз вылететь.

    «Эмполи» смотрится на уровне середняка чемпионата. Команда берет свои очки, и уже три матча обходится без поражений.

  • Исторический провал «Барселоны», совершенство «Ливерпуля» и шок «Шерифа»
  • Семь главных итогов Лиги чемпионов
  • 09/12/2021

    • К слову, в минувшем туре команда переиграла «Удинезе» (3:1). Правда, пропускает «Эмполи» частенько (29 мячей).

    Лидером команды является Андреа Пинамонти. Арендованный у «Интера» форвард настрелял уже 6 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.36, на ничью за 5.55, а на «Эмполи» — за 9.10.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Наполи» постарается не отпустить конкурентов в борьбе за Скудетто.

    Гости испытывают заметные трудности в обороне.

    Неаполитанцы выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -1.5 с коэффициентом 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Финикс — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вегас — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Александрия — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эспаньол — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фиорентина — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Герта — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Наполи» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. «Наполи» не оставит шансов новичку?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры