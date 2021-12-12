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    «Бенфика» выиграет у «Фамаликана» с крупным счетом?

    «Фамаликан» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.14) и ставки на чемпионат Португалии 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Бенфика»
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    «Бенфика» выиграла шесть из семи гостевых матчей в чемпионате Португалии
    «Бенфика» сыграет на выезде против «Фамаликана» в рамках 14-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 21:00 мск. «Фамаликан» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фамаликан»

    «Фамаликан» занимает 14-е место в турнирной таблице после 13-ти сыгранных матчей, в которых набрал лишь 10 очков.

    Первую победу в новом сезоне «Фамаликан» одержал только в конце октября. После этого у команды Иво Виейры было еще два удачных матча, в которых ей удалось набрать четыре очка.

    Но перед встречей с «Бенфикой» футболисты «Фамаликана» снова провалили несколько матчей. Сначала было крупное поражение от «Портимоненсе» (0:3), а потом от «Жил Висенте» (0:4).

    «Фамаликан» еще ни разу не выигрывал на своем поле в текущем чемпионате Португалии.

    «Бенфика»

    «Бенфика» тем временем набрала 31 очко и находится на третьей строчке, отставая на четыре пункта от «Порту» и «Спортинга».

    Ранее на этой неделе «Бенфика» выиграла на своем поле у киевского «Динамо» (2:0), благодаря чему вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Орлам» удалось опередить «Барселону».

    В чемпионате у «Бенфики» пока тоже все в порядке, хотя в начале месяца команда Жорже Жезуша уступила на своем поле «Спортингу» (1:3). Но это явно не повод для паники, пройти сезон без поражений никто не сможет.

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    При этом интересно, что в семи гостевых матчах чемпионата Португалии «Бенфика» ни разу не проиграла и одержала шесть побед.

    Прогноз и ставка

    На «Фамаликан» в этом матче можно поставить за 7.70, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Бенфики» — за 1.40.

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    «Фамаликан» сейчас заметно слабее, чем в предыдущих сезонах. Хозяева абсолютно не впечатляют, и нет ни одного аргументы в пользу того, что они смогут отобрать очки у команды, которая только что пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Ставка — победа «Бенфики» с форой (-1,5) за 2.14.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Бенфики» больше 2,0 за 1.90.

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    «Фамаликан» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. «Бенфика» выиграет у «Фамаликана» с крупным счетом?
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