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    «Ворскла» удачно погостит во Львове?

    «Львов» — «Ворскла». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, УПЛ, 11 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Львов» — «Ворскла»
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    Ибрахим Кане
    «Львов» сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 20:30 мск. «Львов» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Львов»

    «Львов» в нынешнем сезоне традиционно борется за выживание. Правда, с Олегом Дулубом эту задачу выполнить команде вполне по силам.

    В минувшем туре УПЛ «Львов» разочаровал. Открыв счет в матче с «Шахтером», львовяне затем попросту посыпались (6:1).

    А ведь до того команда Дулуба добыла две победы к ряду. Сейчас львовяне находятся на безопасном 12 месте, но вся битва за сохранение прописки впереди.

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    «Львов» уступил полтавчанам в двух последних матчах. Причем в первом круге нынешнего чемпионата поражение было крупным (4:1).

    «Ворскла»

    Полтавчане участвуют в бронзовой гонке. Правда, команда Юрия Максимова уже умудрилась растерять немало важных очков.

    Например, в минувшем туре «Ворскла» не сумела одолеть львовский «Рух» (0:0). Ну, а до того полтавчане разгромно уступили «Днепру-1» (5:1).

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    Наверняка команда Максимова постарается закрыть год ударно. По игре «Ворскла» выглядит довольно прилично, и не стоит забывать, что именно полтавчане нанесли единственное поражение чемпиону Украины «Динамо».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ворсклу» за 1.92, на ничью за 3.30, а на «Львов» — за 4.30.

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    Львовяне вряд ли отошли от сокрушительного поражения в минувшем туре.

    Полтавчане постараются не отпустить в таблице конкурентов за бронзу.

    Атака полтавчан должна проявить свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Фора «Ворсклы» -0.75 с коэффициентом 2.18.

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    «Львов» — «Ворскла»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ворскла» удачно погостит во Львове?
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