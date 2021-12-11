«Львов» сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 20:30 мск. «Львов» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Львов»

«Львов» в нынешнем сезоне традиционно борется за выживание. Правда, с Олегом Дулубом эту задачу выполнить команде вполне по силам.

В минувшем туре УПЛ «Львов» разочаровал. Открыв счет в матче с «Шахтером», львовяне затем попросту посыпались (6:1).

А ведь до того команда Дулуба добыла две победы к ряду. Сейчас львовяне находятся на безопасном 12 месте, но вся битва за сохранение прописки впереди.

Все прогнозы на футбол

«Львов» уступил полтавчанам в двух последних матчах. Причем в первом круге нынешнего чемпионата поражение было крупным (4:1).

«Ворскла»

Полтавчане участвуют в бронзовой гонке. Правда, команда Юрия Максимова уже умудрилась растерять немало важных очков.

Например, в минувшем туре «Ворскла» не сумела одолеть львовский «Рух» (0:0). Ну, а до того полтавчане разгромно уступили «Днепру-1» (5:1).

Усилий лидеров не всегда хватает для успеха. Оливье Тилль в 15 матчах забил 8 мячей, а ведь он — номинальный хавбек!

Наверняка команда Максимова постарается закрыть год ударно. По игре «Ворскла» выглядит довольно прилично, и не стоит забывать, что именно полтавчане нанесли единственное поражение чемпиону Украины «Динамо».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ворсклу» за 1.92, на ничью за 3.30, а на «Львов» — за 4.30.

Львовяне вряд ли отошли от сокрушительного поражения в минувшем туре.

Полтавчане постараются не отпустить в таблице конкурентов за бронзу .

Атака полтавчан должна проявить свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Фора «Ворсклы» -0.75 с коэффициентом 2.18.