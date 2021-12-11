«Борнмут» сыграет на своем поле с «Блэкберн Роверс» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 18:00 мск. «Борнмут» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» в текущем сезоне пытается вернуться в АПЛ. И ведь эти амбиции вполне подкрепляются результатом в виде 2 места.

В минувшем туре «Борнмут» на выезде разжились одним баллом. Ничья с лидером Чемпионшипа «Фулхэмом» (1:1) может считаться неплохим результатом.

Правда, ничейный сериал из трех матчей к ряду пора прекращать. Особенно притом, что «Борнмут» не выиграет уже месяц.

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Главной проблемой команды является слабая реализация. В 21 матче «Борнмут» сумел забить только 37 мячей, из которых 16 на счету лидера атак команды Доминика Соланке.

«Блэкберн Роверс»

Эта команда изначально виделась одним из претендентов на стыки. Наверняка «Блэкберн Роверс» и сейчас не потерял желания вернуться в АПЛ после долгого перерыва.

«Бродяги» занимают 4 место, да отставание от 2 места внушительное — 7 очков. И это притом, что «Блэкберн Роверс» пропускает многовато — 27 мячей.

К слову, в минувшем туре «Блэкберн Роверс» смог добиться виктории. Минимальную победу команде принес точный удар Бена Бреретона.

К слову, лидер атак «бродяг» настрелял уже 17 мячей. Без Бреретона представить команду нельзя: он ее главная надежда.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.70, на ничью за 3.96, а на «Блэкберн Роверс» — за 4.75.

«Борнмут» в последнее время захлестнул ничейный синдром.

«Блэкберн Роверс» данный отрезок сезона проводит великолепно .

«Бродяги» имеют трехматчевую победную серию, и наверняка постараются, как минимум, не уступить. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберн Роверс» или ничья с коэффициентом 2.17.