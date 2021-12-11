Коэффициенты на матч Атлетик — Севилья
«Атлетик»
«Атлетик» вновь и вновь доказывает, что место экваторе таблицы им обеспечено. Вот и сейчас баски занимают девятую позицию.
Вот и в минувшем туре «Атлетик» не выиграл. На выезде баски расписали сухую мировую с одним из аутсайдеров «Хетафе».
А вот атака команды выглядит бездарно. Все-таки 13 забитых мячей в 16 матчах — явный показатель проблем с реализацией, да и в двух последних поединках прицел басков молчал.
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Против «Севильи» «Атлетик» в последние годы играет на равных. Из пяти последних очных поединков баски выиграли дважды, столько же раз уступив.
«Севилья»
Эта команда все никак не может побороться за чемпионский титул. Быть может, в нынешнем сезоне это наконец-то получится?!
Тем более, «Севилья» сейчас находится на 2 месте, уступая лишь «Реалу». Отставание от «сливочных» большое (8 очков), но у севильцев имеется матч в запасе.
К слову, в минувшем туре команда сумела взять три пункта в родных стенах. Был минимально обыгран «Вильярреал», после чего севильцы вылетели из Лиги чемпионов, так же минимально уступив «Зальцбургу».
«Севилья», наряду с «Атлетиком», имеет самые надежные тылы в Примере. Всего 11 пропущенных мячей — отличный показатель.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.55, на ничью за 3.00, а на «Севилью» — за 3.10.
«Атлетик» нестабилен, но в родных стенах играет весьма неплохо.
Гости всеми силами постараются
Обе команды отлично обороняются, однако севильцы сильнее выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Севильи» с коэффициентом 3.10.