ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Ливерпуль»Шесть из шести. «Ливерпуль» оставил «Милан» без евровесны Nike MercurialЗарождение бренда. Как Nike изменил футбол Артемий ПанаринНХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Чикаго», Панарин набрал четыре очка, «Сент-Луис» победил «Флориду»
  • 10:49
    • Серена Уильямс пропустит Australian Open-2022
  • 10:08
    • Ушел из жизни Игорь Гамула
  • 09:48
    • «Бруклин» обыграл «Даллас», «Лейкерс» победили «Бостон», Джеймс набрал 30 очков
    Все новости спорта

    «Спартак» выдаст феерию?

    «Легия» — «Спартак». Дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги Европы 9 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Легия Прогнозы на Спартак Прогнозы на футбол России Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Легия» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев
    «Легия» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 20:45 мск. «Легия» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа C 09 Декабря 2021 года
    Легия
  • Варшава
    •  Легия 20:45 Спартак Спартак
  • Москва
    •

    Коэффициенты на матч Легия — Спартак

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Легия»

    Поляки перед последним туром находятся в самом сложном положении. Им необходимо исключительно побеждать.

    В минувшем туре своего чемпионата «Легия» проиграла. Поражение от «Краковии» (1:0) получилось крайне обидным, но хуже всего, что команда находится в зоне вылета.

    В кадровом плане у команды не все идеально. Травмированы Джоэль Абу Ханна, Артур Енджейчик и Лирим Кастрати.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Наибольшие проблемы у поляков в атаке. В Лиге Европы команда сумела отличиться только четырежды, пропустив в свои ворота 10 мячей.

    «Спартак»

    Команда Руя Витории крайне нестабильна и противоречива. Однако в Лиге Европы «Спартак» умудрился дважды «приложить» «Наполи»!

    Ко всему прочему, находясь на 2 месте в группе, спартаковцы еще не обеспечили себе евровесну. Проигрывать в Варшаве москвичам категорически нельзя.

  • Трансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря
  • Почему «Манчестер Сити» больше не нужен Кейн, куда уйдет Миранчук, кому «Ньюкасл» предлагает космический контракт, кто заменит Холанда в «Боруссии» и другие трансферные новости последних дней
  • 06/12/2021

    • В минувшем туре РПЛ команда Витории выжала на зубах важнейшую победу. Дома с трудом был обыгран «Ахмат» (2:1).

    Наверняка в этой встрече «Спартак» сыграет на козырях своих лидеров. Квинси Промес и Виктор Мозес должны привнести в атаку надлежащий креатив.

    Коэффициенты

    Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.35, на ничью за 3.65, а на «Легию» — за 2.95.

    Прогноз

    У хозяев травмированы лидеры, да и игра «Легии» качеством не балует.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Спартак» уже доказал, что способен выжимать результат там, где от него его не ждут.

    Ставка

    Поляки имеют проблемы в обороне, а у москвичей есть игроки, способные сыграть нестандартно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Спартака» -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.50.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.14
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Северсталь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.05
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ювентус — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Легия» — «Спартак»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. «Спартак» выдаст феерию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры