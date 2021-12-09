«Легия» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 20:45 мск. «Легия» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Легия»

Поляки перед последним туром находятся в самом сложном положении. Им необходимо исключительно побеждать.

В минувшем туре своего чемпионата «Легия» проиграла. Поражение от «Краковии» (1:0) получилось крайне обидным, но хуже всего, что команда находится в зоне вылета.

В кадровом плане у команды не все идеально. Травмированы Джоэль Абу Ханна, Артур Енджейчик и Лирим Кастрати.

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Наибольшие проблемы у поляков в атаке. В Лиге Европы команда сумела отличиться только четырежды, пропустив в свои ворота 10 мячей.

«Спартак»

Команда Руя Витории крайне нестабильна и противоречива. Однако в Лиге Европы «Спартак» умудрился дважды «приложить» «Наполи»!

Ко всему прочему, находясь на 2 месте в группе, спартаковцы еще не обеспечили себе евровесну. Проигрывать в Варшаве москвичам категорически нельзя.

В минувшем туре РПЛ команда Витории выжала на зубах важнейшую победу. Дома с трудом был обыгран «Ахмат» (2:1).

Наверняка в этой встрече «Спартак» сыграет на козырях своих лидеров. Квинси Промес и Виктор Мозес должны привнести в атаку надлежащий креатив.

Коэффициенты

Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.35, на ничью за 3.65, а на «Легию» — за 2.95.

Прогноз

У хозяев травмированы лидеры, да и игра «Легии» качеством не балует.

«Спартак» уже доказал, что способен выжимать результат там, где от него его не ждут .

Ставка

Поляки имеют проблемы в обороне, а у москвичей есть игроки, способные сыграть нестандартно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Спартака» -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.50.

Для остальных — более умеренный прогноз.