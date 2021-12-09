Коэффициенты на матч Легия — Спартак
«Легия»
Поляки перед последним туром находятся в самом сложном положении. Им необходимо исключительно побеждать.
В минувшем туре своего чемпионата «Легия» проиграла. Поражение от «Краковии» (1:0) получилось крайне обидным, но хуже всего, что команда находится в зоне вылета.
В кадровом плане у команды не все идеально. Травмированы Джоэль Абу Ханна, Артур Енджейчик и Лирим Кастрати.
Наибольшие проблемы у поляков в атаке. В Лиге Европы команда сумела отличиться только четырежды, пропустив в свои ворота 10 мячей.
«Спартак»
Команда Руя Витории крайне нестабильна и противоречива. Однако в Лиге Европы «Спартак» умудрился дважды «приложить» «Наполи»!
Ко всему прочему, находясь на 2 месте в группе, спартаковцы еще не обеспечили себе евровесну. Проигрывать в Варшаве москвичам категорически нельзя.
В минувшем туре РПЛ команда Витории выжала на зубах важнейшую победу. Дома с трудом был обыгран «Ахмат» (2:1).
Наверняка в этой встрече «Спартак» сыграет на козырях своих лидеров. Квинси Промес и Виктор Мозес должны привнести в атаку надлежащий креатив.
Коэффициенты
Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.35, на ничью за 3.65, а на «Легию» — за 2.95.
Прогноз
У хозяев травмированы лидеры, да и игра «Легии» качеством не балует.
«Спартак» уже доказал, что
Ставка
Поляки имеют проблемы в обороне, а у москвичей есть игроки, способные сыграть нестандартно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Спартака» -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.50.
Для остальных — более умеренный прогноз.