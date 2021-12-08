«Зенит» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 20:45 мск. «Зенит» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Команде Сергея Семака уже нечего терять. Свою задачу-минимум питерцы выполнили, заняв 3 место в группе.

В минувшем туре РПЛ «Зенит» не сумел переиграть «Ростов» (2:2). Причем по ходу встречи петербуржцы уступали в два мяча.

В этом поединке «Зенит» не сможет сыграть в оптимальном сочетании. Дисквалифицирован центрбек Дмитрий Чистяков, а в воротах Станислава Крицюка привычно заменит Михаил Кержаков.

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Зато в строю лидеры команды Клаудиньо, Сердар Азмун и Артем Дзюба. Эти парни наверняка будут стремиться завершить групповой этап победой.

«Челси»

Англичанам в этом поединке уже фактически ничего не нужно. В 5 матчах команда Томаса Тухеля набрала 12 очков, но опередить «Ювентус» лондонцы постараются.

Впрочем, есть довольно большая вероятность, что Тухель даст проявить себя нескольким резервистам. Тем паче, в Санкт-Петербург не прилетят Нголо Канте, Матео Ковачич, Трево Чалоба и Бенджамин Чилуэлл.

«Челси» в чемпионате лишь на два пунка отстает от лидера «Манчестер Сити». При этом в минувшем туре АПЛ команда Тухеля была бита земляками из «Вест Хэма» (3:2).

Нет сомнений, что решив главную задачу, «Челси» не будет особо надрываться. Ну, а надежность обороны лондонцев вообще не вызывает сомнений.

Коэффициенты

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.57, на ничью за 4.44, а на «Зенит» — за 6.05.

Прогноз

Питерцы наверняка постараются завершить свое пребывание в Лиге чемпионов победой .

Гости сильны даже не в самом оптимальном кадровом сочетании.

Ставка

Преимущество своего поля поможет питерцам проявить свои лучшие качества. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Зенита», поставить на это можно с коэффициентом 6.05.

Для остальных — более умеренный прогноз.