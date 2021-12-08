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    «Зенит» огорошит «Челси»?

    «Зенит» — «Челси». Дерзкая ставка за 6.05 на матч Лиги чемпионов 8 декабря 2021 года

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    Артем Дзюба
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 20:45 мск. «Зенит» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 08 Декабря 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:45 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Зенит — Челси

  • 1
  • 6.40
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.52
  • Ставка!
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    «Зенит»

    Команде Сергея Семака уже нечего терять. Свою задачу-минимум питерцы выполнили, заняв 3 место в группе.

    В минувшем туре РПЛ «Зенит» не сумел переиграть «Ростов» (2:2). Причем по ходу встречи петербуржцы уступали в два мяча.

    В этом поединке «Зенит» не сможет сыграть в оптимальном сочетании. Дисквалифицирован центрбек Дмитрий Чистяков, а в воротах Станислава Крицюка привычно заменит Михаил Кержаков.

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    Зато в строю лидеры команды Клаудиньо, Сердар Азмун и Артем Дзюба. Эти парни наверняка будут стремиться завершить групповой этап победой.

    «Челси»

    Англичанам в этом поединке уже фактически ничего не нужно. В 5 матчах команда Томаса Тухеля набрала 12 очков, но опередить «Ювентус» лондонцы постараются.

    Впрочем, есть довольно большая вероятность, что Тухель даст проявить себя нескольким резервистам. Тем паче, в Санкт-Петербург не прилетят Нголо Канте, Матео Ковачич, Трево Чалоба и Бенджамин Чилуэлл.

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    • «Челси» в чемпионате лишь на два пунка отстает от лидера «Манчестер Сити». При этом в минувшем туре АПЛ команда Тухеля была бита земляками из «Вест Хэма» (3:2).

    Нет сомнений, что решив главную задачу, «Челси» не будет особо надрываться. Ну, а надежность обороны лондонцев вообще не вызывает сомнений.

    Коэффициенты

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.57, на ничью за 4.44, а на «Зенит» — за 6.05.

    Прогноз

    Питерцы наверняка постараются завершить свое пребывание в Лиге чемпионов победой.

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    Гости сильны даже не в самом оптимальном кадровом сочетании.

    Ставка

    Преимущество своего поля поможет питерцам проявить свои лучшие качества. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Зенита», поставить на это можно с коэффициентом 6.05.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Зенит» — «Челси»: прогноз, ставка (6.05), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на футбол. «Зенит» огорошит «Челси»?
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