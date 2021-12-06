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    «Огурцы» продолжат свой подъем?

    «Жирона» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 3.06) на футбол, Чемпионат Испании, 6 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Леганес»
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    «Леганес»
    В рамках 19-го тура испанской Сегунды «Жирона» в домашнем поединке сыграет против «Леганеса». Матч состоится 6 декабря и начнется в 23:00 по мск. «Жирона» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 06 Декабря 2021 года
    Жирона
  • Испания. Сегунда
    •  Жирона 23:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    Коэффициенты на матч Жирона — Леганес

  • 1
  • 2.45
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  • 2.95
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Жирона»

    «Жирона» в прошлом сезоне была остановлена в шаге от повышения до Примеры. В данном же розыгрыше второй лиги она пока идет в середине турнирной таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на три очка.

    Каталонцы в этом первенстве семь раз праздновали виктории, восемь раз они уходили с поля поверженными, а также три встречи свели вничью. Разница мячей составляет 22:23.

    В отрезке последних восьми матчей «жирондинцы» теряли очки только в трех случаях, дважды проиграв при одной мировой и пяти выигрышах. В минувшем туре первенства они потерпели выездное фиаско от «Эйбара» со счетом 2:4.

    Все прогнозы на футбол

    14 из 24 общих баллов «Жирона» смогла добыть в родных стенах, четыре матча выиграв, дважды сыграв вничью и потерпев три неудачи.

    «Леганес»

    В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Коллектив получил право играть в плей-офф, но там на полуфинальной стадии проиграл «Райо Вальекано».

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    • А вот в текущем сезоне клуб из пригорода Мадрида с 21 баллом пока идет вблизи зоны вылета, опережая ее на три пункта. За 18 проведенных игр он пять раз победил при шести ничьих и семи фиаско.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    К данной игре «огурцы» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, где трижды выиграли и дважды сыграли вничью. В минувшем игровом дне они нанесли домашнее поражение «Лас-Пальмасу» со счетом 4:1.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» трижды победил, дважды играл вничью и потерпел четыре неудачи, разница мячей — 12:11.

    В минувшем сезоне данные клубы обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Леганеса» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.14.

    «Огурцы» набрали в последнее время превосходную форму и вполне могут рассчитывать на три очка в игре с командой, которая стабильностью похвастаться не может.

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    «Жирона» — «Леганес»: прогноз, ставка (3.06), статистика, коэффициенты матча 06.12.2021. Прогнозы на футбол. «Огурцы» продолжат свой подъем?
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