В рамках 19-го тура испанской Сегунды «Жирона» в домашнем поединке сыграет против «Леганеса». Матч состоится 6 декабря и начнется в 23:00 по мск. «Жирона» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» в прошлом сезоне была остановлена в шаге от повышения до Примеры. В данном же розыгрыше второй лиги она пока идет в середине турнирной таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на три очка.

Каталонцы в этом первенстве семь раз праздновали виктории, восемь раз они уходили с поля поверженными, а также три встречи свели вничью. Разница мячей составляет 22:23.

В отрезке последних восьми матчей «жирондинцы» теряли очки только в трех случаях, дважды проиграв при одной мировой и пяти выигрышах. В минувшем туре первенства они потерпели выездное фиаско от «Эйбара» со счетом 2:4.

Все прогнозы на футбол

14 из 24 общих баллов «Жирона» смогла добыть в родных стенах, четыре матча выиграв, дважды сыграв вничью и потерпев три неудачи.

«Леганес»

В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Коллектив получил право играть в плей-офф, но там на полуфинальной стадии проиграл «Райо Вальекано».

А вот в текущем сезоне клуб из пригорода Мадрида с 21 баллом пока идет вблизи зоны вылета, опережая ее на три пункта. За 18 проведенных игр он пять раз победил при шести ничьих и семи фиаско.

Календарь и таблица испанской Примеры

К данной игре «огурцы» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, где трижды выиграли и дважды сыграли вничью. В минувшем игровом дне они нанесли домашнее поражение «Лас-Пальмасу» со счетом 4:1.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» трижды победил, дважды играл вничью и потерпел четыре неудачи, разница мячей — 12:11.

В минувшем сезоне данные клубы обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.49.

На викторию «Леганеса» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.14.

«Огурцы» набрали в последнее время превосходную форму и вполне могут рассчитывать на три очка в игре с командой, которая стабильностью похвастаться не может.