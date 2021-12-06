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    Низовой матч в Хетафе?

    «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.74) и ставки на футбол, Примера, 6 декабря 2021 года

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    Унай Венседор
    В рамках 16 тура испанской Примеры состоится матч между «Хетафе» и «Атлетиком». Он пройдет на «Колозеум Альфонсо Перес» 6 декабря. Начало в 23:00 мск. «Хетафе» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Декабря 2021 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 23:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч Хетафе — Атлетик

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Хетафе»

    «Горожане» более менее стабилизировали ситуацию и по крайней мере перестали проигрывать почти в каждом матче. У них лишь одно поражение в последних пяти турах. Тем не менее команда остается в зоне вылета — на 19 позиции с 10 очками.

    Последнюю неудачу «Хетафе» потерпел 7 ноября, когда на выезде проиграл «Вильярреалу» со счетом 0:1. В следующем туре хозяева уже были на коне. Они разгромили «Кадис» в домашних стенах с результатом 4:0.

    В последнем матче, сыгранном в Примере, «Хетафе» на выезде разошелся нулевой ничьей с «Мальоркой».

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    Примечательно, что перед игрой с «Атлетиком» у «синих» две домашние победы подряд, а ведь это единственные победы команды в нынешнем сезоне.

    «Атлетик»

    «Баски» не могут победить уже 6 матчей. За этот период у них было две неудачи и четыре ничьи.

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    • В начале ноября «Атлетик» проиграл «Кадису» со счетом 0:1. После этого он не смог победить «Леванте» и «Гранаду». Встречи завершились вничью при счете 0:0 и 2:2 соответственно.

    В декабре «Атлетик» начал с поражения. На выезде в Мадриде он проиграл «Реалу» с минимальным результатом 0:1. Отметим, что последний раз гости выигрывали 23 октября, когда дома одолели «Вильярреал» 2:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В турнирной таблице «Атлетик» занимает 8 место. У него 20 очков на счету, которые были набраны после 4 побед и 8 ничьих.

    Прогноз и ставка

    «Атлетик» имеет небольшой перевес по котировкам. Букмекеры оценивают его победу коэффициентом 2.41. Коэффициент 3.45 стоит на победу «Хетафе». Ничья выставлена с котировкой 3.05.

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    Обе команды сейчас нестабильны. «Атлетик» и вовсе выиграть не может. Так что ставить на победу одного или другого коллектива не возьмемся.

    Однако мы можем сыграть на тоталах. К примеру, в 5 из 6 последних матчей гостей забивалось не более двух мячей. Причем 2 забитых — это единичный случай. Предлагаем поставить на тотал меньше 2 за 1.74.

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    «Хетафе» — «Атлетик»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 06.12.2021. Прогнозы на футбол. Низовой матч в Хетафе?
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