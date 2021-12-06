Коэффициенты на матч Хетафе — Атлетик
«Хетафе»
«Горожане» более менее стабилизировали ситуацию и по крайней мере перестали проигрывать почти в каждом матче. У них лишь одно поражение в последних пяти турах. Тем не менее команда остается в зоне вылета — на 19 позиции с 10 очками.
Последнюю неудачу «Хетафе» потерпел 7 ноября, когда на выезде проиграл «Вильярреалу» со счетом 0:1. В следующем туре хозяева уже были на коне. Они разгромили «Кадис» в домашних стенах с результатом 4:0.
В последнем матче, сыгранном в Примере, «Хетафе» на выезде разошелся нулевой ничьей с «Мальоркой».
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Примечательно, что перед игрой с «Атлетиком» у «синих» две домашние победы подряд, а ведь это единственные победы команды в нынешнем сезоне.
«Атлетик»
«Баски» не могут победить уже 6 матчей. За этот период у них было две неудачи и четыре ничьи.
В начале ноября «Атлетик» проиграл «Кадису» со счетом 0:1. После этого он не смог победить «Леванте» и «Гранаду». Встречи завершились вничью при счете 0:0 и 2:2 соответственно.
В декабре «Атлетик» начал с поражения. На выезде в Мадриде он проиграл «Реалу» с минимальным результатом 0:1. Отметим, что последний раз гости выигрывали 23 октября, когда дома одолели «Вильярреал» 2:1.
Календарь и таблица испанской Примеры
В турнирной таблице «Атлетик» занимает 8 место. У него 20 очков на счету, которые были набраны после 4 побед и 8 ничьих.
Прогноз и ставка
«Атлетик» имеет небольшой перевес по котировкам. Букмекеры оценивают его победу коэффициентом 2.41. Коэффициент 3.45 стоит на победу «Хетафе». Ничья выставлена с котировкой 3.05.
Обе
Однако мы можем сыграть на тоталах. К примеру, в 5 из 6 последних матчей гостей забивалось не более двух мячей. Причем 2 забитых — это единичный случай. Предлагаем