В рамках 16 тура испанской Примеры состоится матч между «Хетафе» и «Атлетиком». Он пройдет на «Колозеум Альфонсо Перес» 6 декабря. Начало в 23:00 мск. «Хетафе» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Горожане» более менее стабилизировали ситуацию и по крайней мере перестали проигрывать почти в каждом матче. У них лишь одно поражение в последних пяти турах. Тем не менее команда остается в зоне вылета — на 19 позиции с 10 очками.

Последнюю неудачу «Хетафе» потерпел 7 ноября, когда на выезде проиграл «Вильярреалу» со счетом 0:1. В следующем туре хозяева уже были на коне. Они разгромили «Кадис» в домашних стенах с результатом 4:0.

В последнем матче, сыгранном в Примере, «Хетафе» на выезде разошелся нулевой ничьей с «Мальоркой».

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Примечательно, что перед игрой с «Атлетиком» у «синих» две домашние победы подряд, а ведь это единственные победы команды в нынешнем сезоне.

«Атлетик»

«Баски» не могут победить уже 6 матчей. За этот период у них было две неудачи и четыре ничьи.

В начале ноября «Атлетик» проиграл «Кадису» со счетом 0:1. После этого он не смог победить «Леванте» и «Гранаду». Встречи завершились вничью при счете 0:0 и 2:2 соответственно.

В декабре «Атлетик» начал с поражения. На выезде в Мадриде он проиграл «Реалу» с минимальным результатом 0:1. Отметим, что последний раз гости выигрывали 23 октября, когда дома одолели «Вильярреал» 2:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

В турнирной таблице «Атлетик» занимает 8 место. У него 20 очков на счету, которые были набраны после 4 побед и 8 ничьих.

Прогноз и ставка

«Атлетик» имеет небольшой перевес по котировкам. Букмекеры оценивают его победу коэффициентом 2.41. Коэффициент 3.45 стоит на победу «Хетафе». Ничья выставлена с котировкой 3.05.

Обе команды сейчас нестабильны . «Атлетик» и вовсе выиграть не может. Так что ставить на победу одного или другого коллектива не возьмемся.