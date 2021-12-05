Коэффициенты на матч Штутгарт — Герта
«Штутгарт»
«Штутгарт» в текущем сезоне особо ни на что не претендует. Игра команды нестабильна, да и 15 место — крайне слабая диспозиция.
В минувшем туре «Штутгарт» наконец-то победил. Дома швабам удалось сломить сопротивление «Майнца» (2:1).
Дома команда выглядит весьма симпатично. Вот только с результатами у «Штутгарта» не все так позитивно.
С «Гертой» швабы играют вполне успешно. Из пяти последних очных поединков «Штутгарт» выиграл три при одном поражении.
«Герта»
Берлинцы давно не радуют своих болельщиков успешными результатами. Вот и в нынешнем чемпионате «Герта» пребывает на скромном 14 месте.
Главной проблемой берлинского клуба является слабая атака. Всего 13 забитых мячей в 13 матчах — показатель очень скромный.
К слову, в минувшем туре «Герта» добыла один балл. Дома берлинцы не сумели удержать победу над «Аугсбургом» (1:1), пропустив на седьмой добавленной минуте матча.
Неутешительно выглядит и кадровая ситуация. Травмирован полузащитник Владимир Дарида, которого сейчас очень не хватает «Герте».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 2.20, на ничью за 3.40, а на «Герту» — за 3.30.
«Штутгарт»
Гости испытывают заметные трудности в плане реализации.
Швабы весьма убедительны на родной арене. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.20.