«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 17:30 мск. «Штутгарт» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» в текущем сезоне особо ни на что не претендует. Игра команды нестабильна, да и 15 место — крайне слабая диспозиция.

В минувшем туре «Штутгарт» наконец-то победил. Дома швабам удалось сломить сопротивление «Майнца» (2:1).

Дома команда выглядит весьма симпатично. Вот только с результатами у «Штутгарта» не все так позитивно.

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С «Гертой» швабы играют вполне успешно. Из пяти последних очных поединков «Штутгарт» выиграл три при одном поражении.

«Герта»

Берлинцы давно не радуют своих болельщиков успешными результатами. Вот и в нынешнем чемпионате «Герта» пребывает на скромном 14 месте.

Главной проблемой берлинского клуба является слабая атака. Всего 13 забитых мячей в 13 матчах — показатель очень скромный.

К слову, в минувшем туре «Герта» добыла один балл. Дома берлинцы не сумели удержать победу над «Аугсбургом» (1:1), пропустив на седьмой добавленной минуте матча.

Неутешительно выглядит и кадровая ситуация. Травмирован полузащитник Владимир Дарида, которого сейчас очень не хватает «Герте».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 2.20, на ничью за 3.40, а на «Герту» — за 3.30.

«Штутгарт» в последнее время весьма успешно противостоит «Герте» .

Гости испытывают заметные трудности в плане реализации.

Швабы весьма убедительны на родной арене. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.20.