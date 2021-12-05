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    Швабы обидят «Старую Даму»?

    «Штутгарт» — «Герта». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Бундеслига, 5 декабря 2021 года

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    Борна Соса
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 17:30 мск. «Штутгарт» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Декабря 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 17:30 Герта Герта
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч Штутгарт — Герта

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» в текущем сезоне особо ни на что не претендует. Игра команды нестабильна, да и 15 место — крайне слабая диспозиция.

    В минувшем туре «Штутгарт» наконец-то победил. Дома швабам удалось сломить сопротивление «Майнца» (2:1).

    Дома команда выглядит весьма симпатично. Вот только с результатами у «Штутгарта» не все так позитивно.

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    С «Гертой» швабы играют вполне успешно. Из пяти последних очных поединков «Штутгарт» выиграл три при одном поражении.

    «Герта»

    Берлинцы давно не радуют своих болельщиков успешными результатами. Вот и в нынешнем чемпионате «Герта» пребывает на скромном 14 месте.

    Главной проблемой берлинского клуба является слабая атака. Всего 13 забитых мячей в 13 матчах — показатель очень скромный.

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    • К слову, в минувшем туре «Герта» добыла один балл. Дома берлинцы не сумели удержать победу над «Аугсбургом» (1:1), пропустив на седьмой добавленной минуте матча.

    Неутешительно выглядит и кадровая ситуация. Травмирован полузащитник Владимир Дарида, которого сейчас очень не хватает «Герте».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 2.20, на ничью за 3.40, а на «Герту» — за 3.30.

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    «Штутгарт» в последнее время весьма успешно противостоит «Герте».

    Гости испытывают заметные трудности в плане реализации.

    Швабы весьма убедительны на родной арене. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.20.

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    «Штутгарт» — «Герта»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Швабы обидят «Старую Даму»?
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