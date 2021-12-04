«Наполи» сыграет на своем поле против «Аталанты» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 декабря в Неаполе, начало — в 22:45 мск. «Наполи» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. Сейчас в активе неаполитанцев 36 очков. Отрыв от «Милана» составляет одно очко, а от «Интера» — два.

Но, похоже, у «Наполи» начался спад. В пяти предыдущих матчах команда Лучано Спаллеттти одержала только одну победу.

В конце ноября «Наполи» разнес на своем поле «Лацио» — 4:0. В других матчах лидер выглядел не так убедительно.

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Несколько дней назад «Наполи» не смог выиграть у «Сассуоло» (2:2). Кроме того, команда потеряла очки в матчах с «Вероной» (1:1) и миланским «Интером» (2:3). Ну и не будем забывать о поражении от «Спартака» в Москве.

«Аталанта»

«Аталанта» тем временем поднялась на четвертое место. В 15-ти матчах клуб из Бергамо набрал 31 очко.

Как и в прошлом сезоне, команда Джанпьеро Гасперини не очень уверенно стартовала, но сейчас она, судя по всему в шикарной форме.

Победная серия «Аталанты» в чемпионате Италии составляет четыре матча, а беспроигрышная — восемь.

Во вторник «Аталанта» разбила на своем поле «Венецию» — 4:0. Соперник пропустил два мяча уже к 12-й минуте.

«Аталанта» забила 15 мячей в пяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.46, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Аталанты» — за 2.89.

«Аталанта» только разгоняется, а «Наполи», похоже, сбавляет обороты. Одна из проблем хозяев — травма Викора Осимхена, который выбыл на несколько месяцев. Это потеря может стать для «Наполи» ключевой в борьбе за Скудетто. Кроме того, ближайший матч пропустит важнейший игрок в обороне — Калиду Кулибали.

В общем, у «Аталанты» есть отличный шанс как минимум не проиграть. К слову, «Аталанту» можно смело назвать неудобным соперником для «Наполи», который выиграл только один из семи предыдущих матчей против команды из Бергамо.

Ставка — победа «Аталанты» с форой (0) за 2.13.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Аталанты» больше 1,5 за 2.21.