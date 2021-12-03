ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита ИосифовИз лимитного рая — за мечтой. Ещё один российский футболист дебютировал в Европе Валерий КарпинКарпин еще раз подтвердил: его надо срочно менять. Идеальный вариант для сборной — возвращение Черчесова «Ювентус» рискует получить наказание за свои сделки«Ювентус» угодил в скандал, от которого плохо пахнет
  • 01:11
    • «Ливерпуль» разгромил «Эвертон», «Манчестер Сити» одолел «Астон Виллу»
  • 01:21
    • ПСЖ с Месси в составе не справился с «Ниццей»
  • 01:07
    • «Челси» на выезде одолел «Уотфорд»
  • 00:57
    • Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
  • 00:44
    • «Сассуоло» отобрал очки у «Наполи», «Милан» разгромил «Дженоа»
  • 23:35
    • СМИ: Левандовский хочет перейти в «Реал»
  • 22:47
    • WTA отказалась от проведения турниров в Китае из-за дела Шуай Пэн
    Все новости спорта

    «Лейпциг» снова потеряет очки?

    «Унион» — «Лейпциг». Прогноз (к. 3.12) и ставки на чемпионат Германии 3 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Унион Берлин Прогнозы на РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Унион» — «Лейпциг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лейпциг» в этом сезоне еще ни разу не выигрывал в гостях в рамках Бундеслиги
    «Лейпциг» сыграет на выезде против «Унион Берлин» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 22:30 мск. «Унион» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Декабря 2021 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 22:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •

    Коэффициенты на матч Унион — РБ Лейпциг

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
    •

    «Унион»

    «Унион» занимает шестое место в таблице Бундеслиги после 13-ти туров. Сейчас в активе берлинского клуба 20 очков.

    В конце прошлой недели «Унион» проиграл на выезде «Айнтрахту» (1:2), пропустив второй гол на последних минутах. Заслуженным это поражение никак не назовешь.

    В пяти предыдущих турах команда Урса Фишера одержала только одно победу. Но вряд ли это повод говорить о том, что «Унион» забуксовал. С учетом кадрового потенциала берлинский клуб выступает гораздо лучше, чем ожидалось.

    В текущем сезоне «Унион» проиграл на своем поле только «Баварии».

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» тем временем набрал 18 очков и находится на восьмой строчке.

  • «Ювентус» угодил в скандал, от которого плохо пахнет
  • Отправят ли снова клуб в Серию B?
  • Вчера

    • И для «Лейпцига» это явно не то, на что они рассчитывали перед началом сезона, несмотря на то, что из команды ушел Юлиан Нагельсманн.

    На прошлой неделе «Лейпциг» разгромил бельгийский «Брюгге» (5:0) в рамках Лиги чемпионов, после чего проиграл на своем поле «Байеру» (1:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Кроме того, после паузы на матчи сборных «Лейпциг» уступил на выезде «Хоффенхайму» (0:2).

    «Лейпциг» в этом сезоне еще ни разу не выигрывал в гостях в рамках чемпионата Германии.

    Прогноз и ставка

    На «Унион» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Лейпцига» — за 1.92.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Скорее всего, у «Лейпцига» снова будут проблемы. Дело в том, что «Унион» действительно очень сильно играет на своем поле. У гостей же почему-то совсем не клеится игра в гостевых матчах Бундеслиги.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.20. Самый верный вариант в данном случае.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Униона» больше 1,5 за 3.12. В прошлом сезоне «Лейпциг» уступил в Берлине со счетом 1:2.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торино — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.96
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Баия — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Гремио — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Миннесота — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Унион» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» снова потеряет очки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры