«Лейпциг» сыграет на выезде против «Унион Берлин» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 22:30 мск. «Унион» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» занимает шестое место в таблице Бундеслиги после 13-ти туров. Сейчас в активе берлинского клуба 20 очков.

В конце прошлой недели «Унион» проиграл на выезде «Айнтрахту» (1:2), пропустив второй гол на последних минутах. Заслуженным это поражение никак не назовешь.

В пяти предыдущих турах команда Урса Фишера одержала только одно победу. Но вряд ли это повод говорить о том, что «Унион» забуксовал. С учетом кадрового потенциала берлинский клуб выступает гораздо лучше, чем ожидалось.

В текущем сезоне «Унион» проиграл на своем поле только «Баварии» .

«Лейпциг»

«Лейпциг» тем временем набрал 18 очков и находится на восьмой строчке.

И для «Лейпцига» это явно не то, на что они рассчитывали перед началом сезона, несмотря на то, что из команды ушел Юлиан Нагельсманн.

На прошлой неделе «Лейпциг» разгромил бельгийский «Брюгге» (5:0) в рамках Лиги чемпионов, после чего проиграл на своем поле «Байеру» (1:3).

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Кроме того, после паузы на матчи сборных «Лейпциг» уступил на выезде «Хоффенхайму» (0:2).

«Лейпциг» в этом сезоне еще ни разу не выигрывал в гостях в рамках чемпионата Германии.

Прогноз и ставка

На «Унион» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Лейпцига» — за 1.92.

Скорее всего, у «Лейпцига» снова будут проблемы. Дело в том, что «Унион» действительно очень сильно играет на своем поле. У гостей же почему-то совсем не клеится игра в гостевых матчах Бундеслиги.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.20. Самый верный вариант в данном случае.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Униона» больше 1,5 за 3.12. В прошлом сезоне «Лейпциг» уступил в Берлине со счетом 1:2.