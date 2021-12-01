«Нью-Инглэнд Революшн» сыграет на своем поле с «Нью-Йорк Сити» в рамках ¼ плей-офф чемпионата США. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 03:30 мск. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Инглэнд Революшн»

«Нью-Инглэнд Революшн» в текущем сезоне выступает превосходно. Фаворит чемпионата на групповом этапе набрал больше всех очков — 73.

Более того, отрыв от ближайшего преследователя по Восточной конференции составил целых 19 очков. Да и 65 забитых мячей — неплохой показатель.

«Нью-Инглэнд Революшн» плей-офф как раз начинает с четвертьфинала. При этом фаворит обошелся без кадровых потерь.

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Против «Нью-Йорк Сити» «Нью-Инглэнд Революшн» в последние годы играет довольно успешно. В пяти последних очных битвах команда трижды победила, лишь однажды уступив.

«Нью-Йорк Сити»

Этой команде не слишком повезло с соперником. Более того, «Нью-Йорк Сити» занял лишь 4 место в своей конференции.

Самой большой проблемой «Нью-Йорк Сити» является нестабильность результатов. Правда, в предыдущем раунде плей-офф команда переиграла «Атланту» (2:0).

К слову, у команды есть кадровые пробоины. Например, травмированы Асеведо Табарес, Китон Паркс и Антон Тиннерхольм.

«Нью-Йорк Сити» не проигрывает уже полтора месяца. Причем за это время команда выиграла четырежды при двух ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нью-Инглэнд Революшн» за 2.15, на ничью за 3.72, а на «Нью-Йорк Сити» — за 3.22.

«Нью-Инглэнд Революшн» забивает чаще всех в MLS .

Гости традиционно неудачно играют с «Нью-Инглэнд Революшн».

Хозяева выглядят гораздо мощнее и монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Нью-Инглэнд Революшн» с коэффициентом 2.15.