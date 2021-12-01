«Нью-Инглэнд Революшн»
«Нью-Инглэнд Революшн» в текущем сезоне выступает превосходно. Фаворит чемпионата на групповом этапе набрал больше всех очков — 73.
Более того, отрыв от ближайшего преследователя по Восточной конференции составил целых 19 очков. Да и 65 забитых мячей — неплохой показатель.
«Нью-Инглэнд Революшн» плей-офф как раз начинает с четвертьфинала. При этом фаворит обошелся без кадровых потерь.
Против «Нью-Йорк Сити» «Нью-Инглэнд Революшн» в последние годы играет довольно успешно. В пяти последних очных битвах команда трижды победила, лишь однажды уступив.
«Нью-Йорк Сити»
Этой команде не слишком повезло с соперником. Более того, «Нью-Йорк Сити» занял лишь 4 место в своей конференции.
Самой большой проблемой «Нью-Йорк Сити» является нестабильность результатов. Правда, в предыдущем раунде плей-офф команда переиграла «Атланту» (2:0).
К слову, у команды есть кадровые пробоины. Например, травмированы Асеведо Табарес, Китон Паркс и Антон Тиннерхольм.
«Нью-Йорк Сити» не проигрывает уже полтора месяца. Причем за это время команда выиграла четырежды при двух ничьих.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нью-Инглэнд Революшн» за 2.15, на ничью за 3.72, а на «Нью-Йорк Сити» — за 3.22.
«Нью-Инглэнд Революшн»
Гости традиционно неудачно играют с «Нью-Инглэнд Революшн».
Хозяева выглядят гораздо мощнее и монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Нью-Инглэнд Революшн» с коэффициентом 2.15.