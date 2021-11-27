В субботу, 27 ноября, в рамках 18-го тура второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене «Лос Хуэгос Медитерранеос» примет «Уэску». Встреча начнется в 20:15 по мск. «Альмерия» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 40 очков, что на восемь больше, чем у ближайшего преследователя.

В 17 проведенных встречах андалузцы праздновали 13 викторий, одну игру они закончили мировым исходом и трижды уходили с поля поверженными.

К данному поединку «красно-белые» подходят с серией из семи выигрышей подряд, четыре из которых были без пропущенных мячей. Так, в прошлом туре они одолели на своем поле «Вальядолид» со счетом 3:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле потеряла очки только в одной игре, сыграв вничью, а также добилась семи побед, разница мячей — 17:5.

«Уэска»

«Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться в элитном дивизионе, совсем немного отстав от безопасной позиции.

По итогам 17 туров текущей компании в Сегунде «оскенцы» набрали 21 балл, с которыми идут во второй части турнирной таблицы. Они пять раз побеждали при шести мировых исходах и шести фиаско.

За последние семь игр первенства «гранатово-синих» смогли одержать всего одну викторию, дважды они уступали и четыре встречи свели вничью. Одна из мировых была в прошлом туре дома с «Ибицей» — 0:0.

Вне родных стен еще недавний представитель Примеры в текущем первенстве второй лиги трижды победил при двух мировых исходах и трех фиаско.

В Сегунде -2019/20 данный клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 2:3.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.82, победа «Уэски» — 4.48, ничья — 3.64.

Андалузцы в последнее время только побеждают, но большинство выигрышей были очень натужными. Сейчас же ожидаем, что хозяева прервут свое выигрышное шествие, ведь «Уэска» еще не теряет надежды вернуться в элиту и будет оказывать отчаянное сопротивление.