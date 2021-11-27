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    «Альмерия» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Чемпионат Испании, 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Уэска»
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    «Альмерия»
    В субботу, 27 ноября, в рамках 18-го тура второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене «Лос Хуэгос Медитерранеос» примет «Уэску». Встреча начнется в 20:15 по мск. «Альмерия» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 27 Ноября 2021 года
    Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •  Альмерия 20:15 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
    •
    Коэффициенты на матч Альмерия — Уэска
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Альмерия»

    «Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 40 очков, что на восемь больше, чем у ближайшего преследователя.

    В 17 проведенных встречах андалузцы праздновали 13 викторий, одну игру они закончили мировым исходом и трижды уходили с поля поверженными.

    К данному поединку «красно-белые» подходят с серией из семи выигрышей подряд, четыре из которых были без пропущенных мячей. Так, в прошлом туре они одолели на своем поле «Вальядолид» со счетом 3:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле потеряла очки только в одной игре, сыграв вничью, а также добилась семи побед, разница мячей — 17:5.

    «Уэска»

    «Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться в элитном дивизионе, совсем немного отстав от безопасной позиции.

    По итогам 17 туров текущей компании в Сегунде «оскенцы» набрали 21 балл, с которыми идут во второй части турнирной таблицы. Они пять раз побеждали при шести мировых исходах и шести фиаско.

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    • За последние семь игр первенства «гранатово-синих» смогли одержать всего одну викторию, дважды они уступали и четыре встречи свели вничью. Одна из мировых была в прошлом туре дома с «Ибицей» — 0:0.

    Вне родных стен еще недавний представитель Примеры в текущем первенстве второй лиги трижды победил при двух мировых исходах и трех фиаско.

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    В Сегунде -2019/20 данный клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 2:3.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.82, победа «Уэски» — 4.48, ничья — 3.64.

    Андалузцы в последнее время только побеждают, но большинство выигрышей были очень натужными. Сейчас же ожидаем, что хозяева прервут свое выигрышное шествие, ведь «Уэска» еще не теряет надежды вернуться в элиту и будет оказывать отчаянное сопротивление.

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    «Альмерия» — «Уэска»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Прервется ли победное шествие андалузцев?
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