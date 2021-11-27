В 15-м туре испанской Примеры «Алавес» на своем поле сразится с «Сельтой» из Виго. Поединок пройдет 27 ноября, начало — в 16:00 по мск. «Алавес» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» перед стартом данного тура занимает 14-е место, набрав 14 очков. От опасной зоны команда оторвалась всего лишь на три пункта.

После домашнего поражения от «Бетиса» 0:1 месяц тому назад, затем «славные» не проигрывают на протяжении пяти поединков подряд, дважды сыграв вничью и трижды победив.

В минувшем игровом дне клуб из Витории на выезде смог расписать мировую с «Сельтой», сыграв 2:2. Причем победу гости упустили уже в компенсированное время. Туром ранее «Алавес» переиграл в родных стенах «Леванте» со счетом 2:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

Девять из 14 баллов коллектив заработал на своей арене в текущем розыгрыше Примеры, трижды победив при четырех фиаско. За последние четыре домашние игры «Алавес» победил в трех из них.

«Сельта»

«Сельта» имеет в своей копилке на балл меньше, чем у «Алавеса», и находится в турнирной таблице испанского первенства на строку ниже.

Стартовал клуб из Виго ужасно, набрав всего очко за первые пять матчей, после чего в последующих пяти поединках он добился трех викторий и два раза уходил с поля поверженным.

К данной же встрече «небесно-голубые» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, которую начали домашним фиаско от «Реал Сосьедада» 0:2, а продолжили тремя ничьими подряд. Так, в прошлом туре они поделили очки на своем поле с «Вильярреалом» — 1:1.

На выезде в текущем первенстве «Сельта» разжилась восемью очками из 13 общих, по два раза победив, сыграв вничью и уступив.

В прошлом сезоне «Сельта» дважды положила на лопатки «Алавес» — 2:0 дома и 3:1 на выезде.

Прогноз и ставка на «Алавес» — «Сельта»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Севильи» — 2.58, победа «Алавеса» — 3.00, ничья — 3.28.

«Алавес» находится в отличной форме и довольно давно не проигрывает, а вот «Сельта» же в последнее время побеждает редко. Поэтому, как мы считаем, у «Алавеса» в этой игре будет больше шансов победить.