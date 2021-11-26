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    «Рыбы» пополнят копилку тремя очками

    «Сантос» — «Форталеза». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионат Бразилии, 26 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Форталеза»
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    «Сантос»
    «Сантос» сыграет против «Форталезой» в 35-м туре бразильской Серии А. Игра состоится 26 ноября и начнется в 01:00 по мск. «Сантос» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сантос»

    «Сантос»за четыре тура до финиша чемпионата Бразилии с 42 очками находится на 12 строке в турнирке, но от зоны вылета оторвался всего лишь на пять пунктов.

    У «рыб» за 34 проведенных матча числится десять викторий, а еще они по 12 раз играли вничью и уступали. В отрезке последних четырех игр коллектив дважды победил при одной ничьей и фиаско.

    Поражение как раз состоялось в прошлом игровом дне, где «черно-белые» уступили на выезде 0:2 «Коринтиансу». Перед этим они не пропускали на протяжении трех встреч, дважды победив дома в этом отрезке.

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    29 из 42 баллов «Сантос» заработал как раз в родных стенах, победив в восьми поединках при четырех поражениях и пяти мировых исходах.

    «Форталеза»

    «Форталеза» имеет в своей копилке 52 зачетных пункта и находится на пятой позиции в турнирной таблице Серии А, отставая всего на балл от четвертой строки.

    «Трехцветные» за 34 проведенные встречи 15 матчей выиграли, в 12 случаях они уходили с поля поверженными и семь раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 41:41.

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    • В своей последней игре чемпионата коллектив обыграл на своем поле «Палмейрас» со счетом 1:0. Этой викторией он прервал свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой пять раз проиграл.

    21 балл из 52 общих «Форталеза» заработала вне родных стен, победив шесть раз при восьми неудачах и трех мировых результатах.

    В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне «Форталеза» в играх с «Сантосом» набрала четыре очка, выиграв 2:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Сантос» — «Форталеза»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сантоса» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Форталезы» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.22.

    Прогнозируем, что в этом сражении победа достанется «Сантосу», который еще не обезопасил себя от вылета.

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    «Сантос» — «Форталеза»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 26.11.2021. Прогнозы на футбол. «Рыбы» пополнят копилку тремя очками
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