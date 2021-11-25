Пражская «Славия» сыграет на своем поле против «Фейенорда» в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:45 мск. «Славия» Прага — «Фейенорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

«Славия» находится на втором месте в группе после четырех сыгранных матчей. На данный момент в активе пражского клуба шесть очков.

Обе победы «Славия» одержала на своем поле. Еще в середине сентября чехи обыграли «Унион Берлин», а в начале ноября с трудом дожали «Маккаби» из Хайфы.

В гостях же «Славия» пока не набрала ни одного очка. Сначала было поражение от «Фейенорда», а потом от «Маккаби».

Победная серия «Славии» составляет уже пять матчей. На этом отрезке она не пропустила ни одного мяча.

«Фейенорд»

«Фейенорд» тем временем единолично возглавляет группу. В пяти матчах клуб их Роттердама набрал 10 очков.

«Фейенорд» еще ни разу не проигрывал на групповом этапе Лиги конференций. Голландцы одержали три победы и один раз сыграли вничью. Любой результат в предстоящем матче, кроме поражения, гарантирует «Фейенорду» выход в плей-офф турнира.

Все прогнозы на Лигу конференций

В начале месяца «Фейенорд» одержал гостевую победу над немецким «Унионом». На своем поле команда Арне слота тоже выиграла у берлинского клуба.

«Фейенорд» еще ни разу не пропускал в Лиге конференций больше одного гола.

Прогноз и ставка

На «Славию» в этом матче можно поставить за 2.14, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Фейенорда» — за 3.20.

Хозяевам срочно нужны очки, но ставить против «Фейенорда» далеко не самая лучшая идея. Гости пока ни разу не дали усомниться в том, что они лучшая команда группы.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.07.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.99. После перерыва команды будут больше рисковать.