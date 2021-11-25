«Брондбю» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Брондбю» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брондбю»

«Брондбю» в четырех поединках Лиги Европы сумел разжиться лишь двумя очками. Шансы на второе место еще есть, но датчане выглядят слабее «Спарты» и «Рейнджерс».

Особенно удручает атака команды, сообразившая лишь один мяч. Быть может, она блеснет в матче с немотивированным «Лионом»?!

В последнем матче своего чемпионата «Брондбю» добыл важнейшую победу. На выезде был обыгран лидер «Мидтьюлланн» (1:2).

Все прогнозы на Лигу Европы

Правда, в чемпионате Дании команда занимает скромное 5 место. Отставание от лидера сократилось, но составляет 7 очков.

«Лион»

В Лиге Европы «ткачи» выступают блестяще. Как минимум, в плане результатов. «Лион» набрал 12 очков, и уже может доигрывать спокойно два последних поединка.

А в своем чемпионате у «Лион» имеются серьезные проблемы. Например, последний матч с «Марселем» был прерван из-за поведения болельщиков.

Да и 10 место в Лиге 1 — явно не тот результат, на который рассчитывает этот прославленный и титулованный клуб. Впрочем, лионцы наверняка еще поднимутся.

В кадровом плане у французов все в порядке. Правда, далеко не факт, что в Данию отправится полностью основной состав.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Брондбю» — за 3.40.

Датчане крайне блекло выглядят в атаке .

«Лион» уже решил свои вопросы, и теперь может играть без оглядки на результат.

Даже не имея турнирной мотивации, французы наверняка одолеют хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» с коэффициентом 2.10.