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    «Лион» покажет класс в Дании?

    «Брондбю» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига Европы, 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брондбю» — «Лион»
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    Джержан Шакири
    «Брондбю» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Брондбю» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 25 Ноября 2021 года
    Брондбю
  • Брондбю
    •  Брондбю 23:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч Брондбю — Лион
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Брондбю»

    «Брондбю» в четырех поединках Лиги Европы сумел разжиться лишь двумя очками. Шансы на второе место еще есть, но датчане выглядят слабее «Спарты» и «Рейнджерс».

    Особенно удручает атака команды, сообразившая лишь один мяч. Быть может, она блеснет в матче с немотивированным «Лионом»?!

    В последнем матче своего чемпионата «Брондбю» добыл важнейшую победу. На выезде был обыгран лидер «Мидтьюлланн» (1:2).

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    Правда, в чемпионате Дании команда занимает скромное 5 место. Отставание от лидера сократилось, но составляет 7 очков.

    «Лион»

    В Лиге Европы «ткачи» выступают блестяще. Как минимум, в плане результатов. «Лион» набрал 12 очков, и уже может доигрывать спокойно два последних поединка.

    А в своем чемпионате у «Лион» имеются серьезные проблемы. Например, последний матч с «Марселем» был прерван из-за поведения болельщиков.

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  • 22/11/2021

    • Да и 10 место в Лиге 1 — явно не тот результат, на который рассчитывает этот прославленный и титулованный клуб. Впрочем, лионцы наверняка еще поднимутся.

    В кадровом плане у французов все в порядке. Правда, далеко не факт, что в Данию отправится полностью основной состав.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Брондбю» — за 3.40.

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    Датчане крайне блекло выглядят в атаке.

    «Лион» уже решил свои вопросы, и теперь может играть без оглядки на результат.

    Даже не имея турнирной мотивации, французы наверняка одолеют хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» с коэффициентом 2.10.

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    «Брондбю» — «Лион»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. «Лион» покажет класс в Дании?
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