В матче 5 тура групповой стадии Лиги Европы, группы G, «Байер» примет «Селтик» на поле стадиона «Бай-Арена» в Леверкузене. Игра запланирована на 25 ноября 20:45 мск. «Байер» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Леверкузенцы являются лидерами группы. У них 10 очков на счету после трех побед и ничьи. Главная особенность хозяев — сильная линия обороны, которая допустила всего лишь две результативные ошибки.

В 4 туре «Байер» очень уверенно обыграл «Бетис» (4:0), оставив его позади на 3 очка. Это была первая победа команды в ноябре, которая прервала ее 5-матчевую безвыигрышную серию.

7 ноября «фармацевты» сыграли вничью с «Гертой» (1:1), а 20 ноября у них была победа над «Бохумом» (1:0). Итого в Бундеслиге «Байер» идет на 4 месте с 21 очком.

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В списке травмированных игроков Арангис, Митчел Баккер, Юлиан Баумгартлингер, Керем Демирбей, Тимоти Фосу-Менса, Патрик Шик и Лукас Аларио.

«Селтик»

У «Селтика» очень мало повода для беспокойства. У команды есть шансы побороться за выход в плей-офф, однако в случае провала она, скорее всего, попадет в Лигу конференций. «Селтик» имеет 6 очков, а «Ференцварош» отстает на 6 пунктов и при этом проиграл «кельтам» в двух встречах.

Гости выиграли два последних матча групповой стадии. Они дважды одолели «Ференцварош». В первом матче счет был 2:0, а во втором — 3:2.

Помимо этого команда провела 7 матчей на внутренней арене, причем без всяких проблем. Теперь у «бело-зеленых» серия из девяти игр без поражений. В ноябре «Селтик» обыграл «Данди» 4:2 и «Сент-Джонстон» 1:0.

В лазарете у «Селтика» Том Рогич и Карл Старфельт.

Прогноз и ставка

Коэффициент на «Байер» составляет 1.51. На «Селтик» он составляет 6.10. На ничью букмекеры выставили котировку 4.80.

«Байеру» нужна еще одна победа, чтобы снять все вопросы о проходе в плей-офф. «Фармацевты» без особого труда разгромили «кельтов» на выезде со счетом 4:0. Судя по всему, у хозяев мало шансов.