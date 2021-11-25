В 5-м туре группового этапа Лиги конференций кипрский «Анортосис» на своем поле сыграет против бельгийского «Гента». Поединок пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 по мск. «Анортосис» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анортосис»

«Анортосис» начал свой путь в этом евросезоне в Лиге Европы, где проиграл венскому «Рапиду» и отправился на последнюю стадию отбора Лиги конференций, где справился с израильским «Хапоэль» Беэр-Шева.

На групповой стадии третьего по значимости еврокубка клуб из Фамагуты после четырех туров набрал только два очка и практически не имеет шансов на выход в плей-офф.

Все свои зачетные пункты кипрский коллектив заработал в играх с эстонской «Флорой», с которой дважды расписал мировые с одинаковым счетом по 2:2.

Все прогнозы на Лигу конференций

Две другие встречи «Анортосис» проиграл по 0:2, уступив на выезде своему предстоящему противнику и дома сербскому «Партизану».

«Гент»

«Гент» сразу же взял старт в Лиге конференций и до группового этапа преодолел три стадии квалификации, пройдя на них норвежскую «Волеренгу», латвийский РФШ и польский «Ракув».

После четырех проведенных туров данного еврокубка «буйволы» набрали десять очков и лидируют в своем квартете, обходя своего ближайшего преследователя на три балла.

Начали бельгийцы с трех «сухих» викторий подряд, поочередно переиграв дома 2:0 предстоящего противника, в гостях 1:0 «Флору» и на выезде сербский «Партизан» -1:0.

В минувшем туре «Гент» впервые потерял очки в ЛК, расписав на своей арене мировую 1:1 с сербской командой.

Между собой эти клубы провели две встречи, обе которые выиграл «Гент» на своем поле — 2:0 и 2:1

Прогноз и ставка на «Анортосис» — «Гент»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гента» предлагают — 1.69.

На викторию «Анортосиса» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.92.

В свете борьбы за первое место в группе «Гент» должен побеждать в этой игре, но так как бельгийцы крайне нерезультативно выступают данном еврокубке, то рекомендуем ставить на такой исход — П2 + ТМ 2,5.