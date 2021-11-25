ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Мальме» — «Зенит»«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции Почеттино может стать следующим менеджером «МЮ»Топ-7 реальных и неожиданных тренеров для «МЮ» Эрлинг ХоланнОт Клозе до Холанна. 10 игроков, которые могли бы играть за сборные других стран
  • 00:54
    • «Зенит» спасся от поражения в матче с «Мальмё» и гарантировал себе евровесну
  • 11:42
    • Карасев назначен на матч ЦСКА — «Зенит»
  • 10:36
    • Аршавин раскритиковал Семака после матча с «Мальме»
    Все новости спорта

    Бельгийцы победят и забитых мячей будет мало

    «Анортосис» — «Гент». Прогноз, ставка (к. 4.10) на футбол, Лиги конференций, 25 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Гент Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Анортосис» — «Гент»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболист «Гента»
    В 5-м туре группового этапа Лиги конференций кипрский «Анортосис» на своем поле сыграет против бельгийского «Гента». Поединок пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 по мск. «Анортосис» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анортосис»

    «Анортосис» начал свой путь в этом евросезоне в Лиге Европы, где проиграл венскому «Рапиду» и отправился на последнюю стадию отбора Лиги конференций, где справился с израильским «Хапоэль» Беэр-Шева.

    На групповой стадии третьего по значимости еврокубка клуб из Фамагуты после четырех туров набрал только два очка и практически не имеет шансов на выход в плей-офф.

    Все свои зачетные пункты кипрский коллектив заработал в играх с эстонской «Флорой», с которой дважды расписал мировые с одинаковым счетом по 2:2.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Две другие встречи «Анортосис» проиграл по 0:2, уступив на выезде своему предстоящему противнику и дома сербскому «Партизану».

    «Гент»

    «Гент» сразу же взял старт в Лиге конференций и до группового этапа преодолел три стадии квалификации, пройдя на них норвежскую «Волеренгу», латвийский РФШ и польский «Ракув».

    После четырех проведенных туров данного еврокубка «буйволы» набрали десять очков и лидируют в своем квартете, обходя своего ближайшего преследователя на три балла.

  • Топ-7 реальных и неожиданных тренеров для «МЮ»
  • Кто мог бы возглавить «Манчестер Юнайтед»?
  • Сегодня

    • Начали бельгийцы с трех «сухих» викторий подряд, поочередно переиграв дома 2:0 предстоящего противника, в гостях 1:0 «Флору» и на выезде сербский «Партизан» -1:0.

    В минувшем туре «Гент» впервые потерял очки в ЛК, расписав на своей арене мировую 1:1 с сербской командой.

    Между собой эти клубы провели две встречи, обе которые выиграл «Гент» на своем поле — 2:0 и 2:1

    Прогноз и ставка на «Анортосис» — «Гент»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гента» предлагают — 1.69.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Анортосиса» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.92.

    В свете борьбы за первое место в группе «Гент» должен побеждать в этой игре, но так как бельгийцы крайне нерезультативно выступают данном еврокубке, то рекомендуем ставить на такой исход — П2 + ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.04
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.00
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фулхэм — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Анортосис» — «Гент»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Бельгийцы победят и забитых мячей будет мало
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры