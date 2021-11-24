В рамках 1/8 финала МЛС «Сиэтл Саундерс» на своем поле сыграет с «Реал Солт-Лейк». Поединок состоится 24 ноября, начало — в 06:30 по мск. «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» завершил регулярный чемпионат на второй позиции в Западной конференции, отстав всего лишь на балл от победителя дивизиона.

В 34 проведенных встречах «жители залива» 17 матчей выиграли, девять раз они делили очки со своими оппонентами и восемь раз уступали. Разница мячей в этих играх составила 53:33.

Концовку чемпионата коллектив полностью провалил, набрав всего лишь три очка за последние шесть поединков. В этот период он трижды сыграл вничью и столько же раз был повержен.

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В родных стенах «Сиэтл Саундерс» в этом первенстве добился восьми победных результатов, пять раз играл вничью и четыре матча закончил побежденным.

«Реал Солт-Лейк»

«Реал Солт-Лейк» завершил регулярный чемпионат на седьмой позиции в Западной конференции, опередив восьмую строку только по дополнительным показателям.

За всю турнирную дистанцию «королевские» добились 14 выигрышей, столько же раз они уходили с поля поверженными и шесть встреч свели вничью, разница мячей — 55:54.

В финишном отрезке последних пяти матчей клуб из штата Юта смог дважды победить и трижды проиграть. К слову, сейчас у него 19-матчевая безничейная серия.

В этом первенстве «Реал Солт-Лейк» на выезде выиграл только пять поединков из 17. Еще два раз вне родных стен он сыграл вничью и десять раз был повержен.

В прошедшей регулярке эти коллективы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

Прогноз и ставка на «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сиэтл Саундерс» предлагают — 1.71.

На викторию «Реал Солт-Лейк» дают — 4.52, ничья оценена — в 4.04.

За последние десять домашних игр «Сиэтл Саундерс» в девяти случаях обыгрывал «Реал Солт-Лейк». Прогнозируем, что и сейчас хозяева победят еще в основное время и с разницей в несколько мячей.