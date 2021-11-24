ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Депай принес победу «Барселоне»«Барселона» вернула себе победы и везение Лионель МессиОт «Зубастика» к Роналду и Месси. Список самых лучших игроков серии игр FIFA 2000-2022 «Реал» — «Гранада»Примера. «Атлетико» одолел «Осасуну», «Барса» выиграла дерби, «Реал» разобрался с «Гранадой»
  • 13:15
    • Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ
  • 17:52
    • Хачатурянц высказался о лимите на легионеров
  • 17:08
    • Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии
  • 14:47
    • Клубы РПЛ согласились перенести матчи 22-го тура в интересах сборной
  • 14:37
    • «Авангард» выиграл у «Амура», Якупов набрал два очка
  • 14:28
    • Почеттино готов покинуть «ПСЖ» и возглавить «Манчестер Юнайтед»
  • 14:14
    • Педри выиграл приз Golden Boy-2021
    Все новости спорта

    «Жители залива» снова удачно сыграют дома с «Королевским клубом»?

    «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз, ставка (к.2.22) на футбол, МЛС, 24 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сиэтл Саундерс»
    В рамках 1/8 финала МЛС «Сиэтл Саундерс» на своем поле сыграет с «Реал Солт-Лейк». Поединок состоится 24 ноября, начало — в 06:30 по мск. «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл Саундерс» завершил регулярный чемпионат на второй позиции в Западной конференции, отстав всего лишь на балл от победителя дивизиона.

    В 34 проведенных встречах «жители залива» 17 матчей выиграли, девять раз они делили очки со своими оппонентами и восемь раз уступали. Разница мячей в этих играх составила 53:33.

    Концовку чемпионата коллектив полностью провалил, набрав всего лишь три очка за последние шесть поединков. В этот период он трижды сыграл вничью и столько же раз был повержен.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Сиэтл Саундерс» в этом первенстве добился восьми победных результатов, пять раз играл вничью и четыре матча закончил побежденным.

    «Реал Солт-Лейк»

    «Реал Солт-Лейк» завершил регулярный чемпионат на седьмой позиции в Западной конференции, опередив восьмую строку только по дополнительным показателям.

    За всю турнирную дистанцию «королевские» добились 14 выигрышей, столько же раз они уходили с поля поверженными и шесть встреч свели вничью, разница мячей — 55:54.

  • Самые странные трансферы в футболе. Переход Кокера в «Ливерпуль» и подписание Бентнера «Ювентусом»
  • Роберто Манчини, очередной «новый Месси» и проблема с рисовыми хлопьями. Не всегда трансфер в топ-клуб — хорошая идея
  • Вчера

    • В финишном отрезке последних пяти матчей клуб из штата Юта смог дважды победить и трижды проиграть. К слову, сейчас у него 19-матчевая безничейная серия.

    В этом первенстве «Реал Солт-Лейк» на выезде выиграл только пять поединков из 17. Еще два раз вне родных стен он сыграл вничью и десять раз был повержен.

    В прошедшей регулярке эти коллективы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

    Прогноз и ставка на «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сиэтл Саундерс» предлагают — 1.71.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Реал Солт-Лейк» дают — 4.52, ничья оценена — в 4.04.

    За последние десять домашних игр «Сиэтл Саундерс» в девяти случаях обыгрывал «Реал Солт-Лейк». Прогнозируем, что и сейчас хозяева победят еще в основное время и с разницей в несколько мячей.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.03
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Верона — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Норрчепинг — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эстерсунд — Мьельбю
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торино — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дижон — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.03
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Сарагоса — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на футбол. «Жители залива» снова удачно сыграют дома с «Королевским клубом»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры