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    «Бирмингем» вновь удачно сыграет с «Ковентри»?

    «Ковентри» — «Бирмингем». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Англии, 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Бирмингем»
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    Игрок «Бирмингема»
    Во вторник, 23 ноября, в рамках 19-го тура Чемпионшипа «Ковентри» на своем поле сыграет с «Бирмингемом». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск. «Ковентри» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ковентри»

    С 31 зачетным пунктом «Ковентри» находится в зоне плей-офф, на пятой позиции. Правда, от первых двух строк коллектив отстает существенно, а конкуренты разместились совсем рядом.

    У «небесно-голубых» в текущем первенстве в активе числится девять победных результатов, еще пять встреч они завершили мировыми исходами и пять раз уходили с поля поверженными.

    Коллектив за последние пять игр чемпионата потерпел только одно фиаско, проиграв дома 1:2 середняку «Суонси». Также в этот период у него две виктории и две мировые, одна из которых состоялась накануне в гостях с «Шеффилд Юнайтед» 0:0.

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    22 из 31 балла «Ковентри» заработал как раз в родных стенах. Коллектив за девять игр победил в семи из них при одном поражении и ничейном исходе.

    «Бирмингем»

    У «Бирмингема» же на счету в текущем первенстве находится 22 зачетных пункта, позволяющие ему расположиться в середине турнирной таблицы.

    «Синие» смогли отпраздновать шесть викторий, восемь раз команда терпела неудачу и четыре раза делила очки со своими оппонентами.

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    • Коллектив уступил в последних своих двух встречах командам из низов — «Редингу» 1:2 дома и 0:2 «Халлу» в гостях. Перед этим у него была 4-матчевая беспроигрышная серия, где три поединка были победными.

    Половину из своих пунктов в этом чемпионате «Бирмингем» заработал вне родных стен, выиграв три раза при двух ничьих и четырех фиаско.

    Стоит отметить, что с учетом основного времени в шести последних очных матчах этих клубов была зафиксирована ничья.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ковентри» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Бирмингема» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.68.

    Прогнозируем, что «Бирмингем» не проиграет «Ковентри» в этом поединке, так как в последнее время между этими клубами игры проходят в упорной борьбе и зачастую не выявляют победителя.

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    «Ковентри» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на футбол. «Бирмингем» вновь удачно сыграет с «Ковентри»?
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