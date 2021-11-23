Во вторник, 23 ноября, в рамках 19-го тура Чемпионшипа «Ковентри» на своем поле сыграет с «Бирмингемом». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск. «Ковентри» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри»

С 31 зачетным пунктом «Ковентри» находится в зоне плей-офф, на пятой позиции. Правда, от первых двух строк коллектив отстает существенно, а конкуренты разместились совсем рядом.

У «небесно-голубых» в текущем первенстве в активе числится девять победных результатов, еще пять встреч они завершили мировыми исходами и пять раз уходили с поля поверженными.

Коллектив за последние пять игр чемпионата потерпел только одно фиаско, проиграв дома 1:2 середняку «Суонси». Также в этот период у него две виктории и две мировые, одна из которых состоялась накануне в гостях с «Шеффилд Юнайтед» 0:0.

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22 из 31 балла «Ковентри» заработал как раз в родных стенах. Коллектив за девять игр победил в семи из них при одном поражении и ничейном исходе.

«Бирмингем»

У «Бирмингема» же на счету в текущем первенстве находится 22 зачетных пункта, позволяющие ему расположиться в середине турнирной таблицы.

«Синие» смогли отпраздновать шесть викторий, восемь раз команда терпела неудачу и четыре раза делила очки со своими оппонентами.

Коллектив уступил в последних своих двух встречах командам из низов — «Редингу» 1:2 дома и 0:2 «Халлу» в гостях. Перед этим у него была 4-матчевая беспроигрышная серия, где три поединка были победными.

Половину из своих пунктов в этом чемпионате «Бирмингем» заработал вне родных стен, выиграв три раза при двух ничьих и четырех фиаско.

Стоит отметить, что с учетом основного времени в шести последних очных матчах этих клубов была зафиксирована ничья.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ковентри» предлагают — 1.87.

На викторию «Бирмингема» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.68.

Прогнозируем, что «Бирмингем» не проиграет «Ковентри» в этом поединке, так как в последнее время между этими клубами игры проходят в упорной борьбе и зачастую не выявляют победителя.