21 ноября в Липецке «Металлург» сыграет против КАМАЗа из Набережных Челнов в 24-м туре розыгрыша ФНЛ-1. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск. «Металлург» Липецк — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Липецк

«Металлург», поднявшийся по итогам прошлого сезона из третьей лиги, в этом розыгрыше ФНЛ на текущий момент идет предпоследним в турнирной таблице, имея на своем счету 21 балл.

В 23 проведенных поединках клуб из Липецка победить смог только шесть раз, три поединка он завершил мировыми исходами и 14 раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 19:48.

За минувшем туре первой лиги коллектив одолел на выезде «Ротор» со счетом 1:0. Эта виктория стала для команды второй за последние пять встреч. Также в этот период она трижды уступила.

Календарь и таблица ФНЛ

12 из 21 баллов «металлурги» заработали в родных стенах. У них на счету три виктории, три мировых исхода и шесть поражений.

КАМАЗ

КАМАЗ перед этим туром занимает 11 место в турнирной таблице первой российской лиги. У него 29 набранных баллов в копилке.

Клуб из Набережных Челнов в текущем первенстве смог отпраздновать семь викторий, восемь поединков он закончил мировыми исходами и столько же раз он уходил с поля поверженным.

Прогнозы на ФНЛ

Коллектив за последние восемь встреч чемпионата смог добиться только одной победы, четыре матча он завершил вничью и три раза уступил. В минувшем туре состоялось домашняя мировая с «Волгарем» 0:0.

Только семь из 29 общих баллов КАМАЗ заработал вне родных стен, победив раз при четырех мировых исходах и таком же количестве поражений.

В первом круге КАМАЗ дома разгромил «Металлург» со счетом 3:0.

Прогноз и ставка на «Металлург» Липецк — КАМАЗ

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу КАМАЗа предлагают — 2.14.

На викторию «Металлурга» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.34.

Так как на выезде КАМАЗ выступает тяжело, то в этой игре хорошие шансы не проиграть будут у хозяев. Наш прогноз на эту игру — 1Х.