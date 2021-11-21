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    КАМАЗ снова неудачно сыграет на выезде?

    «Металлург» Липецк — КАМАЗ. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат России, 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Липецк — КАМАЗ
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    «Металлург» Липецк
    21 ноября в Липецке «Металлург» сыграет против КАМАЗа из Набережных Челнов в 24-м туре розыгрыша ФНЛ-1. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск. «Металлург» Липецк — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Металлург» Липецк

    «Металлург», поднявшийся по итогам прошлого сезона из третьей лиги, в этом розыгрыше ФНЛ на текущий момент идет предпоследним в турнирной таблице, имея на своем счету 21 балл.

    В 23 проведенных поединках клуб из Липецка победить смог только шесть раз, три поединка он завершил мировыми исходами и 14 раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 19:48.

    За минувшем туре первой лиги коллектив одолел на выезде «Ротор» со счетом 1:0. Эта виктория стала для команды второй за последние пять встреч. Также в этот период она трижды уступила.

    Календарь и таблица ФНЛ

    12 из 21 баллов «металлурги» заработали в родных стенах. У них на счету три виктории, три мировых исхода и шесть поражений.

    КАМАЗ

    КАМАЗ перед этим туром занимает 11 место в турнирной таблице первой российской лиги. У него 29 набранных баллов в копилке.

    Клуб из Набережных Челнов в текущем первенстве смог отпраздновать семь викторий, восемь поединков он закончил мировыми исходами и столько же раз он уходил с поля поверженным.

    Прогнозы на ФНЛ

    Коллектив за последние восемь встреч чемпионата смог добиться только одной победы, четыре матча он завершил вничью и три раза уступил. В минувшем туре состоялось домашняя мировая с «Волгарем» 0:0.

    Только семь из 29 общих баллов КАМАЗ заработал вне родных стен, победив раз при четырех мировых исходах и таком же количестве поражений.

    В первом круге КАМАЗ дома разгромил «Металлург» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка на «Металлург» Липецк — КАМАЗ

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу КАМАЗа предлагают — 2.14.

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    На викторию «Металлурга» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.34.

    Так как на выезде КАМАЗ выступает тяжело, то в этой игре хорошие шансы не проиграть будут у хозяев. Наш прогноз на эту игру — 1Х.

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    «Металлург» Липецк — КАМАЗ: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. КАМАЗ снова неудачно сыграет на выезде?
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