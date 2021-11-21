«Фрайбург» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» набрал 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги после 11-ти сыгранных матчей. Выше находятся только «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Команда Кристиана Штрайха до сих пор потерпела лишь одно поражение. Как раз перед паузой на матчи сборных «Фрайбург» уступил на выезде «Баварии» (1:2).

Пока что «Фрайбург» пропускает в среднем за матч меньше гола. В 11-ти предыдущих матчах «бразильцы из Брайсгау» пропустили лишь девять мячей.

В пяти домашних матчах «Фрайбург» набрал 11 очков. И при этом он еще ни разу не пропускал на своем поле больше одного мяча.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» находится на 14-й строчке. В активе гостей на данный момент 12 очков.

В начале ноября «Айнтрахт» с трудом выиграл на выезде у «Гройтер Фюрта» (2:1), забив победный мяч за минуту до финального свистка.

Перед этим же у «Айнтрахта» была трехматчевая безвыигрышная серия, которая началась сразу после гостевой победы над «Баварией».

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«Айнтрахт» потерпел только два поражения в шести гостевых матчах Бундеслиги, а забить не смог лишь в одном.

Прогноз и ставка

На «Фрайбург» в этом матче можно поставить за 2.11, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Айнтрахта» — за 3.48.

«Фрайбург» здорово проводит первую половину сезона, но есть подозрение, что в предстоящем матче у хозяев могут возникнуть проблемы. «Айнтрахт» тоже непростой соперник, о чем свидетельствует хотя бы победа над «Баварией». Только за счет везения лучшую команду Германии не обыграешь.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.05. В данном случае это оптимальный вариант.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют во втором тайме за 3.00.