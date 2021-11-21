ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок Садио МанеVAR в АПЛ. Кто из игроков больше всех пострадал, а кто получил выгоду? Артем ДзюбаДзюба испортил Кержакову впечатления от возвращения в Санкт-Петербург. «Зенит» выиграл первый круг РПЛ
  • 20:59
    • Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород»
  • 00:54
    • «Монако» ушел от поражения в матче с «Лиллем»
  • 00:32
    • Гол Левандовского не спас «Баварию» от поражения в матче с «Аугсбургом»
    Все новости спорта

    «Фрайбург» снова не проиграет на своем поле?

    «Фрайбург» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Германии 21 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В пяти домашних матчах «Фрайбург» набрал 11 очков
    «Фрайбург» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Ноября 2021 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» набрал 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги после 11-ти сыгранных матчей. Выше находятся только «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

    Команда Кристиана Штрайха до сих пор потерпела лишь одно поражение. Как раз перед паузой на матчи сборных «Фрайбург» уступил на выезде «Баварии» (1:2).

    Пока что «Фрайбург» пропускает в среднем за матч меньше гола. В 11-ти предыдущих матчах «бразильцы из Брайсгау» пропустили лишь девять мячей.

    В пяти домашних матчах «Фрайбург» набрал 11 очков. И при этом он еще ни разу не пропускал на своем поле больше одного мяча.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» находится на 14-й строчке. В активе гостей на данный момент 12 очков.

  • VAR в АПЛ. Кто из игроков больше всех пострадал, а кто получил выгоду?
  • Статистический анализ для всех игроков АПЛ
  • Сегодня

    • В начале ноября «Айнтрахт» с трудом выиграл на выезде у «Гройтер Фюрта» (2:1), забив победный мяч за минуту до финального свистка.

    Перед этим же у «Айнтрахта» была трехматчевая безвыигрышная серия, которая началась сразу после гостевой победы над «Баварией».

    Все прогнозы на Серию А

    «Айнтрахт» потерпел только два поражения в шести гостевых матчах Бундеслиги, а забить не смог лишь в одном.

    Прогноз и ставка

    На «Фрайбург» в этом матче можно поставить за 2.11, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Айнтрахта» — за 3.48.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Фрайбург» здорово проводит первую половину сезона, но есть подозрение, что в предстоящем матче у хозяев могут возникнуть проблемы. «Айнтрахт» тоже непростой соперник, о чем свидетельствует хотя бы победа над «Баварией». Только за счет везения лучшую команду Германии не обыграешь.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.05. В данном случае это оптимальный вариант.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют во втором тайме за 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сакраменто — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Гомель — Сморгонь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фрайбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» снова не проиграет на своем поле?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры