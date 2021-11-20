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    У «сорок» будет первая виктория в сезоне?

    «Ньюкасл» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 2.66) на футбол, Чемпионат Англии, 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Брентфорд»
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    «Ньюкасл»
    В субботу, 20 ноября в 12-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» в родных стенах сразится с лондонским «Брентфордом». игра начнется в 18:00 по мск. «Ньюкасл» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Ноября 2021 года
    Ньюкасл
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    •  Ньюкасл 18:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.65
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.60
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» перед этим туром занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего пять баллов в 11 проведенных поединках.

    Перед перерывом на матчи сборных «сороки» сыграли вничью 1:1 в гостях у «Брайтона». Этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до 11 поединков, где было пять ничьих и шесть поражений.

    Отметим, что в этот период «черно-белые» ни разу не сыграли на ноль, а в семи случаях пропускали как минимум два гола. При этом только в двух случаях они не смогли забить.

    Все прогнозы на футбол

    На своем же поле «Ньюкасл» набрал всего два очка за пять предыдущих матчей в Премьер-лиге и одержали лишь две победы за 12 последних поединков в родных стенах.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» только поднялся в сильнейший дивизион, и в элите пока занимает в турнирной таблице 14 место, имея на своем счету 12 очков и опережает опасную зону на четыре балла.

    Лондонский коллектив по три раза побеждал и играл вничью, а также пять встреч в чемпионате проигрывал. К данному же матчу он подходит с 4-матчевой проигрышной серией.

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    • В прошлом туре «пчелы» уступили на своем поле «Норвичу» 1:2, а перед этим на выезде проиграли «Бернли» 1:3, а ранее дома потерпели фиаско от «Челси» 0:1 и «Лестера» 1:2. До этого они не уступали в трех подряд поединках, набрав в них семь очков из девяти возможных.

    На чужом поле «Брентфорд» в этом чемпионате проиграл только раз, еще дважды он сыграл вничью, а также добился двух викторий.

    Календарь и таблица АПЛ

    Последний раз между собой эти клубы играли в 2020 году. И тогда в Кубке лиги «Брентфорд» дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.66.

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    На викторию «Брентфорда» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.54.

    «Брентфорд» после удачного старта затем сильно сдал по результатам. «Сороки» же еще не побеждали, однако сейчас смогут это сделать, учитывая ужасную форму гостей. Наш прогноз на эту игру — П1.

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    «Ньюкасл» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. У «сорок» будет первая виктория в сезоне?
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