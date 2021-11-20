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    Удержится ли «Вольфсбург» в топ-4?

    «Арминия» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Бундеслига, 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Вольфсбург»
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    «Вольфсбург» выиграл три последних матча кряду
    «Арминия» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 17:30 мск. «Арминия» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арминия»

    «Арминия» к данному моменту сумела набрать только восемь очков, и располагается в турнирной таблице на предпоследнем месте в Бундеслиге, отставая на два балла от безопасной строки.

    Команда из Билефельда до последнего тура шла без побед в чемпионате, пять встреч завершив ничьей и в пяти поединках уступив.

    При этом в трех матчах перед прошлым туром коллектив лишь проигрывал, а в шести играх только раз избежала неудачи.

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    Возможно, перелом наступил в последнем поединке, где на выезде ей удалось обыграть «Штутгарт» с минимальным результатом 1:0.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги после 11-ти туров. Сейчас в активе «волков» 19 очков.

    Ранее «Волки» одержали важнейшую победу в Лиге чемпионов, выиграв на своем поле у «Зальцбурга» (2:1). Благодаря этому команда Флориана Кофельдта сохраняет неплохие шансы на выход в весеннюю часть турнира.

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    • А перед этим «Вольфсбург» выиграл в гостях у «Байера» (2:0). Это, к слову, был первый матч коллектива под руководством Кофельдта, который заменил на посту главного тренера Марка ван Боммела после серии неудачных результатов.

    В последнем матче перед международной паузой клуб продлил свою победную серию, обыграв дома «Аугсбург» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставки — «Вольфсбург» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.

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    «Арминия» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Вольфсбург» в топ-4?
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