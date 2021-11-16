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    Сохранит ли стопроцентный результат португальская молодежь?

    Португалия U21 — Кипр U21. Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Португалия U21 — Кипр U21
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    Португалия U21 сыграет на своем поле с Кипром U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 22:15 мск. Португалия U21 — Кипр U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа D 16 Ноября 2021 года
    Португалия U21
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  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа D
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    Португалия U21

    Молодежная сборная Португалии на прошедшем Евро-2021 смогла добраться до финала турнира, но там уступила сверстникам из Германии, проиграв минимально со счетом 0:1.

    В данной же отборочной компании пиренейцы отыграли четыре поединка, победив во всех случаях без пропущенных мячей, и идут во главе своей отборочной группы.

    Стартовали португальцы с минимальной виктории дома над Белоруссией (1:0), затем там же уничтожили сверстников из Лихтенштейна (11:0) и в гостях переиграли Исландию (1:0), а в прошлом туре обыграли Кипр (1:0) на выезде.

    Все прогнозы на футбол

    У сборной Португалии за последние 17 встреч с учетом всех турниров числится 15 викторий в основное время, одна ничья и одно фиаско.

    Кипр U21

    Молодежная сборная Кипра за всю историю своего существования ни разу не пробивалась в финальную часть. К примеру, в прошлом отборе она была пятой в группе среди шести участников.

    В этом же квалификационном цикле островитяне отыграли четыре игры, набрав в них семь баллов, позволяющие ми находится на третьем месте в группе. Причем в этих встречах они пропустили один гол.

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    • Стартовали в данной компании киприоты с гостевой мировой против сверстников из Греции, сыграв вничью со счетом 0:0. После чего они дважды деклассировали Лихтенштейн.

    Оба раза сборная Кипра выиграла у «футбольного карлика» с одинаковым счетом по 6:0. Наконец, в прошлом туре она уступила грядущему сопернику 0:1 дома.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,02.

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    Успех гостей оценивается в 51,00, тогда как ничья — в 9,50.

    Наши прогноз и ставка — Португалия будет выигрывать после первых 15 минут матча за 2,70.

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    Португалия U21 — Кипр U21: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Сохранит ли стопроцентный результат португальская молодежь?
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