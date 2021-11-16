Португалия U21 сыграет на своем поле с Кипром U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 22:15 мск. Португалия U21 — Кипр U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия U21

Молодежная сборная Португалии на прошедшем Евро-2021 смогла добраться до финала турнира, но там уступила сверстникам из Германии, проиграв минимально со счетом 0:1.

В данной же отборочной компании пиренейцы отыграли четыре поединка, победив во всех случаях без пропущенных мячей, и идут во главе своей отборочной группы.

Стартовали португальцы с минимальной виктории дома над Белоруссией (1:0), затем там же уничтожили сверстников из Лихтенштейна (11:0) и в гостях переиграли Исландию (1:0), а в прошлом туре обыграли Кипр (1:0) на выезде.

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У сборной Португалии за последние 17 встреч с учетом всех турниров числится 15 викторий в основное время, одна ничья и одно фиаско.

Кипр U21

Молодежная сборная Кипра за всю историю своего существования ни разу не пробивалась в финальную часть. К примеру, в прошлом отборе она была пятой в группе среди шести участников.

В этом же квалификационном цикле островитяне отыграли четыре игры, набрав в них семь баллов, позволяющие ми находится на третьем месте в группе. Причем в этих встречах они пропустили один гол.

Стартовали в данной компании киприоты с гостевой мировой против сверстников из Греции, сыграв вничью со счетом 0:0. После чего они дважды деклассировали Лихтенштейн.

Оба раза сборная Кипра выиграла у «футбольного карлика» с одинаковым счетом по 6:0. Наконец, в прошлом туре она уступила грядущему сопернику 0:1 дома.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,02.

Успех гостей оценивается в 51,00, тогда как ничья — в 9,50.

Наши прогноз и ставка — Португалия будет выигрывать после первых 15 минут матча за 2,70.