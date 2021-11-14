Сборная России сыграет на выезде против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 14 ноября в Сплите, начало — в 17:00 мск. Хорватия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Сборная Хорватии набрала 20 очков и занимает второе место в группе за тур до завершения отборочного турнира.

Ранее на этой неделе хорваты одержали крупную победу над Мальтой, забив семь мячей.

Команда Златко Далича проиграла только один матч в квалификации ЧМ. В первом туре Хорватия уступила на выезде сборной Словении. После этого было шесть побед и две ничьи.

В четырех домашних матчах отбора хорватская команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. До сих пор на поле Хорватии смогла забить только Словакия (2:2).

В предстоящем матче с Россией не сможет сыграть только Матео Ковачич.

Россия

Россия тем временем единолично возглавляет группу после девяти туров. На данный момент в ее активе 22 очка.

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Как и хорваты, россияне в этом отборе потерпели только одно поражение.

И что интересно, за это время сборная России пропустила только пять мячей. В этом плане самой неудачной стала гостевая игра против Словакии, завершившаяся поражением со счетом 1:2.

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И еще один удивительный факт . В шести матчах под руководством Валерия Карпина сборная России одержала пять побед, один раз сыграла вничью и пропустила лишь один мяч.

Также стоит отметить, что четыре из пяти мячей россияне пропустили в гостях.

Ставка

Букмекеры склоняются к тому, что игра будет не очень результативной. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.15.

В Москве матч между Россией и Хорватией завершился вничью 0:0. Теперь такой результат устроит только россиян, которым достаточно ничьей для выхода в финальную часть ЧМ.

Хорватам нужна только победа, в противном случае придется играть в стыковых матчах.

Но до этого, скорее всего, не дойдет. Несмотря на результаты, оборона сборной России во многих матчах выглядела чересчур хлипко. В Сплите это может стать большой проблемой.

Ставка — тотал с 1-й по 15-ю минуту больше 0,5 за 3.15. Вполне вероятно, что Хорватия постарается забить быстрый гол.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Хорватии больше 1,5 за 1.74.