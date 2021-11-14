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    Хорваты забьют быстрый гол в матче с Россией?

    Хорватия — Россия. Ставка на тоталы (к. 3.15) в отборе на ЧМ-2022 14 ноября 2021 года

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    Сборная Хорватии
    Сборная России сыграет на выезде против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 14 ноября в Сплите, начало — в 17:00 мск. Хорватия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 14 Ноября 2021 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 17:00 Россия Россия
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    Хорватия

    Сборная Хорватии набрала 20 очков и занимает второе место в группе за тур до завершения отборочного турнира.

    Ранее на этой неделе хорваты одержали крупную победу над Мальтой, забив семь мячей.

    Команда Златко Далича проиграла только один матч в квалификации ЧМ. В первом туре Хорватия уступила на выезде сборной Словении. После этого было шесть побед и две ничьи.

    В четырех домашних матчах отбора хорватская команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. До сих пор на поле Хорватии смогла забить только Словакия (2:2).

    В предстоящем матче с Россией не сможет сыграть только Матео Ковачич.

    Россия

    Россия тем временем единолично возглавляет группу после девяти туров. На данный момент в ее активе 22 очка.

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    • Как и хорваты, россияне в этом отборе потерпели только одно поражение.

    И что интересно, за это время сборная России пропустила только пять мячей. В этом плане самой неудачной стала гостевая игра против Словакии, завершившаяся поражением со счетом 1:2.

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    И еще один удивительный факт. В шести матчах под руководством Валерия Карпина сборная России одержала пять побед, один раз сыграла вничью и пропустила лишь один мяч.

    Также стоит отметить, что четыре из пяти мячей россияне пропустили в гостях.

    Ставка

    Букмекеры склоняются к тому, что игра будет не очень результативной. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.15.

    В Москве матч между Россией и Хорватией завершился вничью 0:0. Теперь такой результат устроит только россиян, которым достаточно ничьей для выхода в финальную часть ЧМ.

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    Хорватам нужна только победа, в противном случае придется играть в стыковых матчах.

    Но до этого, скорее всего, не дойдет. Несмотря на результаты, оборона сборной России во многих матчах выглядела чересчур хлипко. В Сплите это может стать большой проблемой.

    Ставка — тотал с 1-й по 15-ю минуту больше 0,5 за 3.15. Вполне вероятно, что Хорватия постарается забить быстрый гол.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Хорватии больше 1,5 за 1.74.

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    Хорватия — Россия: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Хорваты забьют быстрый гол в матче с Россией?
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