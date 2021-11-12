Молодежная сборная Мальты на своем поле сыграет против сверстников из Испании в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 12 ноября и начнется в 22:45 по мск. Мальта U21 — Испания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта U21

Молодежка Мальты в этой квалификации к континентальному первенству набрала также три пункта за четыре сыгранных поединка.

Эти баллы «иониты» заработали на старте турнира, неожиданно на своем поле разгромив сверстников из Северной Ирландии со счетом 4:1, после чего они провели три игры на выезде, все их проиграв.

Сперва в данном отрезке островитяне были уничтожены молодежной сборной России со счетом 0:6 , затем они минимально уступили литовским сверстникам 1:2, а в последней своей встрече проиграли Словакии 0:4.

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За последние 17 игр мальтийцы добились только одной виктории, еще в этот период они дважды сыграли вничью и потерпели аж 14 неудач.

Испания U21

В этом году молодежная сборная Испании приняла участие в финальной части ЧЕ-2021, дойдя том до полуфинала, уступив дорогу в решающий матч Португалии, проиграв ей 0:1.

В квалификации к ЧЕ-2023 «Красная Фурия» пока идет без потерь, выиграв все четыре матча, и закономерно возглавляет турнирную таблицу своей группы. от ближайшего преследователя она оторвалась на три пункта.

Стартовали испанцы с крупной домашней победы над Россией 4:1, потом в гостях переиграли 2:0 Литву, после чего в родных стенах поочередно справились 3:2 со Словакией и 3:0 с Северной Ирландией.

Календарь и таблица ЧМ-2022

У испанской молодежки числится всего лишь одно поражение за последние 24 игры во всех турнирах при 19 победных результатах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Испании U21 предлагают — 1.01.

На викторию Мальты U21 дают — 87.00, ничья оценена — в 15.00.

Между этими командами огромная разница в классе. И хозяевам будет крайне трудно сдержать атакующую мощь приезжего коллектива. Поэтому от данного противостояния вполне можно ждать очень крупной виктории испанцев.