11 ноября сборная Австралии на своем поле сыграет против национальной команды Саудовской Аравии в пятом туре третьего раунда отбора в азиатской зоне к ЧМ-2022. Игра начнется в 12:15 по мск. Австралия — Саудовская Аравия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия

Сборная Австралии без проблем преодолела второй этап квалификации в своей зоне, став победителем группы вместе с Кувейтом, Иорданией, Непалом и Тайванем, выиграв все восемь встреч.

В финальной же стадии отбора «соккеруз» после четырех туров набрали девять баллов и идут вторыми в соей группе. Они добились трех викторий и потерпели одно фиаско.

Стартовали австралийцы с трех викторий подряд, одолев дома 3:0 Китай и 3:1 Оман, а также в гостях 1:0 Вьетнам. В четвертом же игровом дне они проиграли на выезде Японии со счетом 1:2.

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Отметим, что поражением от японцев «кенгуру» прервали свою 11-матчевую выигрышную серию.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии также легко преодолела барьер предыдущего отборочного этапа, ни разу не проиграв на данном этапе и финишировав во главе турнирной таблицы.

В данной же стадии «орлы пустыни» после четырех туров набрали максимальное количество очков и идут во главе своей группы, опережая ближайшего преследователя на три пункта.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Стартовали «зеленые» с домашней виктории над сборной Вьетнама со счетом 3:1, после чего обыграли и на выезде команду Омана 1:0 и с таким же результатом на своем поле одолели Японию. В прошлом туре они переиграли на своем поле 3:2 Китай.

К данному поединку саудиты подходят с 9-матчевой победной серией с учетом всех турниров. При этом в данном отрезке они пропустили всего лишь три мяча.

Между собой эти сборные провели шесть встреч, в которых четыре раза победили австралийцы, раз выиграли саудиты и раз была мировая.

Прогноз и ставка на Австралия — Саудовская Аравия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Австралии предлагают коэффициент 1.67.

На викторию Саудовской Аравии дают — 5.40, ничья оценена — в 3.70.

На своей арене австралийцы выступают сильно и наверняка одолею саудитов, еще не терявших очки на этой стадии отбора, но не особо увернно играющих в гостях. Наш прогноз на эту игру — П1 с форой -1.