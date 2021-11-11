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    Саудиты допустят первую осечку

    Австралия — Саудовская Аравия. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, отбор ЧМ-2022, 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Австралия — Саудовская Аравия
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    Сборная Австралии
    11 ноября сборная Австралии на своем поле сыграет против национальной команды Саудовской Аравии в пятом туре третьего раунда отбора в азиатской зоне к ЧМ-2022. Игра начнется в 12:15 по мск. Австралия — Саудовская Аравия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Австралия

    Сборная Австралии без проблем преодолела второй этап квалификации в своей зоне, став победителем группы вместе с Кувейтом, Иорданией, Непалом и Тайванем, выиграв все восемь встреч.

    В финальной же стадии отбора «соккеруз» после четырех туров набрали девять баллов и идут вторыми в соей группе. Они добились трех викторий и потерпели одно фиаско.

    Стартовали австралийцы с трех викторий подряд, одолев дома 3:0 Китай и 3:1 Оман, а также в гостях 1:0 Вьетнам. В четвертом же игровом дне они проиграли на выезде Японии со счетом 1:2.

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    Отметим, что поражением от японцев «кенгуру» прервали свою 11-матчевую выигрышную серию.

    Саудовская Аравия

    Сборная Саудовской Аравии также легко преодолела барьер предыдущего отборочного этапа, ни разу не проиграв на данном этапе и финишировав во главе турнирной таблицы.

    В данной же стадии «орлы пустыни» после четырех туров набрали максимальное количество очков и идут во главе своей группы, опережая ближайшего преследователя на три пункта.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Стартовали «зеленые» с домашней виктории над сборной Вьетнама со счетом 3:1, после чего обыграли и на выезде команду Омана 1:0 и с таким же результатом на своем поле одолели Японию. В прошлом туре они переиграли на своем поле 3:2 Китай.

    К данному поединку саудиты подходят с 9-матчевой победной серией с учетом всех турниров. При этом в данном отрезке они пропустили всего лишь три мяча.

    Между собой эти сборные провели шесть встреч, в которых четыре раза победили австралийцы, раз выиграли саудиты и раз была мировая.

    Прогноз и ставка на Австралия — Саудовская Аравия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Австралии предлагают коэффициент 1.67.

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    На викторию Саудовской Аравии дают — 5.40, ничья оценена — в 3.70.

    На своей арене австралийцы выступают сильно и наверняка одолею саудитов, еще не терявших очки на этой стадии отбора, но не особо увернно играющих в гостях. Наш прогноз на эту игру — П1 с форой -1.

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    Австралия — Саудовская Аравия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Саудиты допустят первую осечку
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