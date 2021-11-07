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    Продолжится ли результативная серия «Зенита» в РПЛ?

    «Урал» — «Зенит». Прогноз (к. 2.21) и ставки на футбол, РПЛ, 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Зенит»
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    Клаудиньо
    В матче 14 тура РПЛ «Зенит» сыграет в гостях у «Урала» на поле стадиона «Центральный» (Екатеринбург). Начало встречи 7 ноября в 14:00 мск. «Урал» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Ноября 2021 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.00
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  • 5.55
  • 2
  • 1.31
  • Ставка!
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    «Урал»

    Хозяева замыкают турнирную таблицу РПЛ с 10 баллами на счету, имея всего 2 победы и 5 забитых мячей в этом сезоне.

    «Урал» не смог победить в прошлых трех турах, прервав свою успешную 2-матчевую серию. Команда проиграла ЦСКА и «Ахмату» с минимальным результатом, а также разошлась миром с «Химками», расписав нулевую ничью.

    Перед этим «шмели» взяли по 3 очка в матчах с «Уфой» (1:0) и тульским «Арсеналом» (2:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    Отметим, что «Урал» проиграл «КАМАЗу» в Кубке России, пропустив соперника в плей-офф. В итоге команда не только не побеждает четыре поединка, но и не забивает.

    «Зенит»

    У «Зенита» пока что все нормально в РПЛ. Подопечные Сергея Семака лидируют с 29 очками на счету, имея 5 очков форы в борьбе с «Локомотивом» и «Сочи».

    «Зенит» выиграл в двух прошлых турах. Он разгромил «Спартак» 7:1 и московское «Динамо» со счетом 4:1. До этого гости проиграли «Арсеналу» и «Сочи» с результатом 1:2.

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  • 03/11/2021

    • На неделе коллектив провел матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов и уступил 2:4. В итоге «Зенит» уже шестой матч подряд не выходит из поединка сухим.

    Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Дуглас Сантос — травмированные футболисты «сине-бело-голубых».

    Прогноз и ставка

    За «Зенит» в этом матче большинство — 1.31 на победу питерского коллектива и 10.00 на победу хозяев. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 5.70.

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    Несмотря на неудачи в Лиге чемпионов, «Зенит» неплохо выглядит в РПЛ. Он выдал два отличных поединка против «Спартака» и «Динамо». При этом гости забивают не менее двух мячей уже третий матч подряд.

    Возможно, стоит обратить внимание на тотал «Зенита». В РПЛ у клуба 34 забитых. Это лучший результат. Против аутсайдера «мешки» вполне могут себе позволить сыграть в атакующий футбол. Ставка — ИТ2 больше 2.5 за 2.21.

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    «Урал» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли результативная серия «Зенита» в РПЛ?
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