В матче 14 тура РПЛ «Зенит» сыграет в гостях у «Урала» на поле стадиона «Центральный» (Екатеринбург). Начало встречи 7 ноября в 14:00 мск. «Урал» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Хозяева замыкают турнирную таблицу РПЛ с 10 баллами на счету, имея всего 2 победы и 5 забитых мячей в этом сезоне.

«Урал» не смог победить в прошлых трех турах, прервав свою успешную 2-матчевую серию. Команда проиграла ЦСКА и «Ахмату» с минимальным результатом, а также разошлась миром с «Химками», расписав нулевую ничью.

Перед этим «шмели» взяли по 3 очка в матчах с «Уфой» (1:0) и тульским «Арсеналом» (2:0).

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Отметим, что «Урал» проиграл «КАМАЗу» в Кубке России, пропустив соперника в плей-офф. В итоге команда не только не побеждает четыре поединка, но и не забивает.

«Зенит»

У «Зенита» пока что все нормально в РПЛ. Подопечные Сергея Семака лидируют с 29 очками на счету, имея 5 очков форы в борьбе с «Локомотивом» и «Сочи».

«Зенит» выиграл в двух прошлых турах. Он разгромил «Спартак» 7:1 и московское «Динамо» со счетом 4:1. До этого гости проиграли «Арсеналу» и «Сочи» с результатом 1:2.

На неделе коллектив провел матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов и уступил 2:4. В итоге «Зенит» уже шестой матч подряд не выходит из поединка сухим.

Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Дуглас Сантос — травмированные футболисты «сине-бело-голубых».

Прогноз и ставка

За «Зенит» в этом матче большинство — 1.31 на победу питерского коллектива и 10.00 на победу хозяев. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 5.70.

Несмотря на неудачи в Лиге чемпионов, «Зенит» неплохо выглядит в РПЛ. Он выдал два отличных поединка против «Спартака» и «Динамо». При этом гости забивают не менее двух мячей уже третий матч подряд.

Возможно, стоит обратить внимание на тотал «Зенита». В РПЛ у клуба 34 забитых. Это лучший результат. Против аутсайдера «мешки» вполне могут себе позволить сыграть в атакующий футбол. Ставка — ИТ2 больше 2.5 за 2.21.