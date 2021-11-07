«Урал»
Хозяева замыкают турнирную таблицу РПЛ с 10 баллами на счету, имея всего 2 победы и 5 забитых мячей в этом сезоне.
«Урал» не смог победить в прошлых трех турах, прервав свою успешную 2-матчевую серию. Команда проиграла ЦСКА и «Ахмату» с минимальным результатом, а также разошлась миром с «Химками», расписав нулевую ничью.
Перед этим «шмели» взяли по 3 очка в матчах с «Уфой» (1:0) и тульским «Арсеналом» (2:0).
Отметим, что «Урал» проиграл «КАМАЗу» в Кубке России, пропустив соперника в плей-офф. В итоге команда не только не побеждает четыре поединка, но и не забивает.
«Зенит»
У «Зенита» пока что все нормально в РПЛ. Подопечные Сергея Семака лидируют с 29 очками на счету, имея 5 очков форы в борьбе с «Локомотивом» и «Сочи».
«Зенит» выиграл в двух прошлых турах. Он разгромил «Спартак» 7:1 и московское «Динамо» со счетом 4:1. До этого гости проиграли «Арсеналу» и «Сочи» с результатом 1:2.
На неделе коллектив провел матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов и уступил 2:4. В итоге «Зенит» уже шестой матч подряд не выходит из поединка сухим.
Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Дуглас Сантос — травмированные футболисты «сине-бело-голубых».
Прогноз и ставка
За «Зенит» в этом матче большинство — 1.31 на победу питерского коллектива и 10.00 на победу хозяев. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 5.70.
Несмотря на неудачи в Лиге чемпионов, «Зенит» неплохо выглядит в РПЛ. Он выдал два отличных поединка против «Спартака» и «Динамо». При этом гости забивают
Возможно, стоит обратить внимание на тотал «Зенита». В РПЛ у клуба 34 забитых. Это лучший результат. Против аутсайдера «мешки» вполне могут себе позволить сыграть в атакующий футбол. Ставка — ИТ2 больше 2.5 за 2.21.