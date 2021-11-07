«Лион» сыграет на выезде против «Ренна» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 22:45 мск. «Ренн» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» набрал неплохую форму. Сейчас команда не проигрывает уже девять поединков. В семи последних встречах «красно-черные» имеют шесть положительных результатов.

Победная серия хозяев началась с матча Лиги конференций, в котором они победили «Витесс» 2:1. Там же они победили «Муру» 2:1 и 1:0 и сейчас занимают первое место с своей группе.

Что касается чемпионата Франции, то здесь «Ренн» выиграл пять из семи последних матчей. Команда разгромила «Клермон» 6:0, обыграла «Метц» 3:0, ПСЖ 2:0 и «Страсбург» 1:0. Кроме того, были ничьи с «Бордо» (1:1) и «Труа» (2:2).

Все прогнозы на Лигу 1

В турнирной таблице «Ренн» занимает уже пятое место. В его активе 19 очков.

«Лион»

«Лион» в последних матчах чемпионата Франции проиграл «Ницце» в гостях со счетом 2:3, а 30 октября обыграла «Ланс» со счетом 2:1 на своем поле. В Лиге 1 команда идет на шестом месте.

В Лиге Европы «Ткачи» стартовали сразу с группового этапа. Французский клуб одержал четыре победы в четырех поединках и уже вышел в плей-офф с первого места.

Сперва «Лион» одолел «Рейнджерс» со счетом 2:0 на выезде, затем дома разгромил «Брондбю» (3:0), после чего против «Спарты» добился побед 4:3 и 3:0.

В случае победы в грядущем поединке коллектив в таблице не только обойдет соперника, но и может догнать четвертый «Марсель», если тот проиграет.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2,62, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,25.