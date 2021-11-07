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    «Ренн» — «Лион». Прогноз (к. 2.25) и ставки на чемпионат Франции 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Лион»
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    «Лион» идет на шестом месте
    «Лион» сыграет на выезде против «Ренна» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 22:45 мск. «Ренн» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Ноября 2021 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 22:45 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Ренн»

    «Ренн» набрал неплохую форму. Сейчас команда не проигрывает уже девять поединков. В семи последних встречах «красно-черные» имеют шесть положительных результатов.

    Победная серия хозяев началась с матча Лиги конференций, в котором они победили «Витесс» 2:1. Там же они победили «Муру» 2:1 и 1:0 и сейчас занимают первое место с своей группе.

    Что касается чемпионата Франции, то здесь «Ренн» выиграл пять из семи последних матчей. Команда разгромила «Клермон» 6:0, обыграла «Метц» 3:0, ПСЖ 2:0 и «Страсбург» 1:0. Кроме того, были ничьи с «Бордо» (1:1) и «Труа» (2:2).

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    В турнирной таблице «Ренн» занимает уже пятое место. В его активе 19 очков.

    «Лион»

    «Лион» в последних матчах чемпионата Франции проиграл «Ницце» в гостях со счетом 2:3, а 30 октября обыграла «Ланс» со счетом 2:1 на своем поле. В Лиге 1 команда идет на шестом месте.

    В Лиге Европы «Ткачи» стартовали сразу с группового этапа. Французский клуб одержал четыре победы в четырех поединках и уже вышел в плей-офф с первого места.

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  • 01/11/2021

    • Сперва «Лион» одолел «Рейнджерс» со счетом 2:0 на выезде, затем дома разгромил «Брондбю» (3:0), после чего против «Спарты» добился побед 4:3 и 3:0.

    В случае победы в грядущем поединке коллектив в таблице не только обойдет соперника, но и может догнать четвертый «Марсель», если тот проиграет.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,62, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,25.

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    «Ренн» — «Лион»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за четверку?
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