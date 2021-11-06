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    «Лилль» — «Анже». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Чемпионат Франции, 6 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Анже»
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    Нанитамо Иконе
    13-м туре французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле сыграет против «Анже». Поединок пройдет 6 ноября и начнется в 19:00 по мск. «Лилль» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Ноября 2021 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 19:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
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    «Лилль»

    «Лилль» является действующим чемпионом Франции и после 12 туров располагается на скромном 12-м месте, набрав 15 очков, отставая от зона Лиги чемпионов на восемь баллов.

    В прошлом туре первенства «доги» проиграли на выезде ПСЖ со счетом 1:2, тем самым продлив свою безвыигрышную серию до трех встреч, сыграв за это время только раз вничью.

    Перед этим они выиграл три поединка подряд. Накануне же «Лилль» обыграл в гостях «Севилью» 2:1 в Лиге чемпионов, где продолжает вести борьбу за выход в плей-офф.

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    На своей арене в текущем первенстве он не проигрывает в четырех подряд встречах — три победы и ничья, завивая в каждом выигрышном поединке по два гола.

    «Анже»

    «Анже» перед этим туром занимает восьмое место в турнирной таблице французского чемпионата. Коллектив имеет на два очка больше «Лилля».

    В игровом дне «черно-белые» потерпели домашнее поражение от «Ниццы» со счетом 1:2, забив при этом первыми. К слову, за последние четыре игры они пропустили по два гола.

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    • Не побеждает же коллектив в трех последних матчах, а из восьми последних поединков в Лиге 1 выиграл всего один при четырех ничьих и трех поражениях.

    На чужом поле «Анже» не побеждает в пяти подряд матчах и одержал только одну победу за десять предыдущих поединков вне родных стен.

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    «Лилль» выиграл у «Анже» четыре из пяти предыдущих матчей при одном фиаско. В прошлом сезоне они обменялись гостевыми викториями по 2:1.

    Прогноз и ставка на «Лилль» — «Анже»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лилля» — 1.79, победа «Анже» — 4.70, ничья — 3.72.

    Так как «доги» в середине недели отдали много сил в матче Лиги чемпионов, то вполне на этот раз смогут недобрать баллов в игре с соседом по турнирке.

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    «Лилль» — «Анже»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. Скажется ли ЛЧ на результатах «догов»?
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