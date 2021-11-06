13-м туре французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле сыграет против «Анже». Поединок пройдет 6 ноября и начнется в 19:00 по мск. «Лилль» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» является действующим чемпионом Франции и после 12 туров располагается на скромном 12-м месте, набрав 15 очков, отставая от зона Лиги чемпионов на восемь баллов.

В прошлом туре первенства «доги» проиграли на выезде ПСЖ со счетом 1:2, тем самым продлив свою безвыигрышную серию до трех встреч, сыграв за это время только раз вничью.

Перед этим они выиграл три поединка подряд. Накануне же «Лилль» обыграл в гостях «Севилью» 2:1 в Лиге чемпионов, где продолжает вести борьбу за выход в плей-офф.

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На своей арене в текущем первенстве он не проигрывает в четырех подряд встречах — три победы и ничья, завивая в каждом выигрышном поединке по два гола.

«Анже»

«Анже» перед этим туром занимает восьмое место в турнирной таблице французского чемпионата. Коллектив имеет на два очка больше «Лилля».

В игровом дне «черно-белые» потерпели домашнее поражение от «Ниццы» со счетом 1:2, забив при этом первыми. К слову, за последние четыре игры они пропустили по два гола.

Не побеждает же коллектив в трех последних матчах, а из восьми последних поединков в Лиге 1 выиграл всего один при четырех ничьих и трех поражениях.

На чужом поле «Анже» не побеждает в пяти подряд матчах и одержал только одну победу за десять предыдущих поединков вне родных стен.

«Лилль» выиграл у «Анже» четыре из пяти предыдущих матчей при одном фиаско. В прошлом сезоне они обменялись гостевыми викториями по 2:1.

Прогноз и ставка на «Лилль» — «Анже»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лилля» — 1.79, победа «Анже» — 4.70, ничья — 3.72.

Так как «доги» в середине недели отдали много сил в матче Лиги чемпионов, то вполне на этот раз смогут недобрать баллов в игре с соседом по турнирке.