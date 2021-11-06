«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Боруссией» Дортмунд в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 20:30 мск. «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«РБ Лейпциг» по итогам 10 игровых дней с 15 очками находится на восьмой строке в турнирной таблице Бундеслиги, уступая два балла четвертой лигачемпионовской позиции.

«Быки» за всю турнирную дистанцию смогли добиться четырех викторий, три раза они уходили с поля поверженными и трижды делили очки со своими оппонентами.

В Лиге чемпионов коллектив после четырех туров занимает последнее место в своей группе. Немецкий клуб набрал один балл, ни разу не выиграв.

Все прогнозы на Бундеслигу

В пяти последних матчах во всех турнирах восточногерманская команда одержала только две победы.

«Боруссия» Дортмунд

В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» идет на второй строке после 10 туров, имея на своем сету 24 балла, что на один меньше, чем у первой «Баварии».

«Дортмунд» в Лиге чемпионов выступает на своем уровне. Правда, в своей группе команда занимает лишь 2 место, уступая «Аяксу» шесть пунктов и опережая «Спортинг» Лиссабон по разнице мячей.

На этой неделе «Шмели» потерпели домашнее поражение от «Аякса» (1:3). Эта неудача прервал серию из трех побед кряду.

Также коллектив преодолел 1/16 финала Кубка Германии, обыграв второлиговый «Ингольштадт» со счетом 2:0 и пробился в следующий раунд.

Наши прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.