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    Сдержит ли «Лейпциг» «Дортмунд»?

    «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Бундеслига, 6 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд
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    «Боруссия» идет на втором месте
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Боруссией» Дортмунд в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 20:30 мск. «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Ноября 2021 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» по итогам 10 игровых дней с 15 очками находится на восьмой строке в турнирной таблице Бундеслиги, уступая два балла четвертой лигачемпионовской позиции.

    «Быки» за всю турнирную дистанцию смогли добиться четырех викторий, три раза они уходили с поля поверженными и трижды делили очки со своими оппонентами.

    В Лиге чемпионов коллектив после четырех туров занимает последнее место в своей группе. Немецкий клуб набрал один балл, ни разу не выиграв.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В пяти последних матчах во всех турнирах восточногерманская команда одержала только две победы.

    «Боруссия» Дортмунд

    В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» идет на второй строке после 10 туров, имея на своем сету 24 балла, что на один меньше, чем у первой «Баварии».

    «Дортмунд» в Лиге чемпионов выступает на своем уровне. Правда, в своей группе команда занимает лишь 2 место, уступая «Аяксу» шесть пунктов и опережая «Спортинг» Лиссабон по разнице мячей.

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    • На этой неделе «Шмели» потерпели домашнее поражение от «Аякса» (1:3). Эта неудача прервал серию из трех побед кряду.

    Также коллектив преодолел 1/16 финала Кубка Германии, обыграв второлиговый «Ингольштадт» со счетом 2:0 и пробился в следующий раунд.

    Наши прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.

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    «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Лейпциг» «Дортмунд»?
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