Московское «Динамо» сыграет на своем поле против «Краснодара» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 16:30 мск. «Динамо» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» после 13-ти сыгранных матчей находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых на данный момент 23 очка.

До прошлого тура «Динамо» было вторым, но после матча с «Зенитом» потеряло две позиции. В Санкт-Петербурге команда Сандро Шварца уступила со счетом 1:4.

Игра против лидера показала, что «Динамо» пока не готово к борьбе за титул. Если динамовцы финишируют в топ-4, это станет для них больших достижением.

«Динамо» не пропускало только в одном домашнем матче текущего сезона.

Предстоящую игру с «Краснодаром» может пропустить один из лидеров «Динамо» Арсен Захарян. Даниил Фомин не сыграет из-за дисквалификации.

«Краснодар»

«Краснодар» тем временем находится на шестой строчке, отставая от «Динамо» на два очка.

«Краснодар» на прошлой неделе провел два отвратительных матча. И это было довольно внезапно, поскольку перед этим «быки» выдали серию из восьми матчей без поражений.

Сначала команда Виктора Гончаренко уступила в Кубке России «Кубани», пропустив три безответных мяча. А потом было домашнее поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в рамках РПЛ.

Все прогнозы на РПЛ

Гостевая серия «Краснодара» без поражений в РПЛ составляет уже четыре матча.

Прогноз и ставка

На «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.97, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Краснодара» — за 2.57.

В прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграло «Краснодар». Но есть подозрение, что на этот раз соперник возьмет реванш.

Хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат без Захаряна и Фомина. К тому же, заметно, что «Динамо» подустало к середине осени.

Ставка — победа «Краснодара» с форой (0) за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Краснодара» больше 1,5 за 2.24.