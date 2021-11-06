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    «Динамо» снова выиграет у «Краснодара»?

    «Динамо» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.87) и ставки на чемпионат России 6 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Краснодар»
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    В прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграло «Краснодар»
    Московское «Динамо» сыграет на своем поле против «Краснодара» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 16:30 мск. «Динамо» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Ноября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 16:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.50
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    «Динамо»

    «Динамо» после 13-ти сыгранных матчей находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых на данный момент 23 очка.

    До прошлого тура «Динамо» было вторым, но после матча с «Зенитом» потеряло две позиции. В Санкт-Петербурге команда Сандро Шварца уступила со счетом 1:4.

    Игра против лидера показала, что «Динамо» пока не готово к борьбе за титул. Если динамовцы финишируют в топ-4, это станет для них больших достижением.

    «Динамо» не пропускало только в одном домашнем матче текущего сезона.

    Предстоящую игру с «Краснодаром» может пропустить один из лидеров «Динамо» Арсен Захарян. Даниил Фомин не сыграет из-за дисквалификации.

    «Краснодар»

    «Краснодар» тем временем находится на шестой строчке, отставая от «Динамо» на два очка.

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    • «Краснодар» на прошлой неделе провел два отвратительных матча. И это было довольно внезапно, поскольку перед этим «быки» выдали серию из восьми матчей без поражений.

    Сначала команда Виктора Гончаренко уступила в Кубке России «Кубани», пропустив три безответных мяча. А потом было домашнее поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в рамках РПЛ.

    Все прогнозы на РПЛ

    Гостевая серия «Краснодара» без поражений в РПЛ составляет уже четыре матча.

    Прогноз и ставка

    На «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.97, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Краснодара» — за 2.57.

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    В прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграло «Краснодар». Но есть подозрение, что на этот раз соперник возьмет реванш.

    Хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат без Захаряна и Фомина. К тому же, заметно, что «Динамо» подустало к середине осени.

    Ставка — победа «Краснодара» с форой (0) за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Краснодара» больше 1,5 за 2.24.

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    «Динамо» — «Краснодар»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. «Динамо» снова выиграет у «Краснодара»?
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