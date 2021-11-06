«Динамо»
«Динамо» после 13-ти сыгранных матчей находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых на данный момент 23 очка.
До прошлого тура «Динамо» было вторым, но после матча с «Зенитом» потеряло две позиции. В Санкт-Петербурге команда Сандро Шварца уступила со счетом 1:4.
Игра против лидера показала, что «Динамо» пока не готово к борьбе за титул. Если динамовцы финишируют в топ-4, это станет для них больших достижением.
«Динамо» не пропускало только в одном домашнем матче текущего сезона.
Предстоящую игру с «Краснодаром» может пропустить один из лидеров «Динамо» Арсен Захарян. Даниил Фомин не сыграет из-за дисквалификации.
«Краснодар»
«Краснодар» тем временем находится на шестой строчке, отставая от «Динамо» на два очка.
«Краснодар» на прошлой неделе провел два отвратительных матча. И это было довольно внезапно, поскольку перед этим «быки» выдали серию из восьми матчей без поражений.
Сначала команда Виктора Гончаренко уступила в Кубке России «Кубани», пропустив три безответных мяча. А потом было домашнее поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в рамках РПЛ.
Гостевая серия «Краснодара» без поражений в РПЛ составляет уже четыре матча.
Прогноз и ставка
На «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.97, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Краснодара» — за 2.57.
В прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграло «Краснодар». Но есть подозрение, что на этот раз соперник возьмет реванш.
Хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат без Захаряна и Фомина. К тому же, заметно, что «Динамо» подустало к середине осени.
Ставка — победа «Краснодара» с форой (0) за 1.87.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Краснодара» больше 1,5 за 2.24.