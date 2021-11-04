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    Удержится ли «Ренн» на вершине группы?

    «Ренн» — «Мура». Прогноз (к. 2.20) и ставки на Лигу конференций 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Мура»
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    «Ренн» лидирует в группе
    «Ренн» сыграет на своем поле против «Муры» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Ренн» — «Мура»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 04 Ноября 2021 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 23:00 Мура Мура
  • Лига конференций. Группа G
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.13
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  • 9.00
  • 2
  • 17.00
  • Ставка!
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    «Ренн»

    «Ренн» набрал неплохую форму. Сейчас команда не проигрывает уже восемь поединков. В шести последних встречах «красно-черные» имеют пять положительных результатов.

    Победная серия хозяев началась с матча Лиги конференций, в котором они победили «Витесс» 2:1. К слову, в ЛК они также победили «Муру» 2:1 и сейчас занимают первое место с своей группе.

    Что касается чемпионата Франции, то здесь «Ренн» выиграл четыре из шести последних матчей. Команда разгромила «Клермон» 6:0, обыграла «Метц» 3:0, ПСЖ 2:0 и «Страсбург» 1:0. Кроме того, были ничьи с «Бордо» (1:1) и «Труа» (2:2).

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    В турнирной таблице «Ренн» занимает уже пятое место. В его активе 19 очков.

    «Мура»

    «Мура», как действующий чемпион Словении, взяла свой старт в данном евросезоне в Лиге чемпионов, где смогла пройти один раунд, но на второй стадии была выбита болгарским «Лудогорецем».

    После этого коллектив отправился в Лигу Европы, где также прошел там один этап, справившись с литовским «Жальгирисом», однако после этого дважды проиграл австрийскому ЛАСКу и отпраился в Лигу конференций сразу в групповую стадию.

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    • В основной стадии данного соревнования словенцы после двух туров очков не набрали и замыкают свой квартет. Они поочередно уступили дома «Витессу» 0:2, в гостях «Тоттенхэму» 1:5 и на своем поле «Ренну» (1:2).

    В чемпионате же страны «Мура» после 15 туров идет только шестой, отставая от первой строки на шесть баллов. Коллектив уже четыре матча не выигрывает во всех турнирах, проиграв трижды.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11.

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    Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 7,00.

    Наши прогноз и ставка — «Ренн» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,20.

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    «Ренн» — «Мура»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Ренн» на вершине группы?
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