«Ренн» сыграет на своем поле против «Муры» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Ренн» — «Мура»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» набрал неплохую форму. Сейчас команда не проигрывает уже восемь поединков. В шести последних встречах «красно-черные» имеют пять положительных результатов.

Победная серия хозяев началась с матча Лиги конференций, в котором они победили «Витесс» 2:1. К слову, в ЛК они также победили «Муру» 2:1 и сейчас занимают первое место с своей группе.

Что касается чемпионата Франции, то здесь «Ренн» выиграл четыре из шести последних матчей. Команда разгромила «Клермон» 6:0, обыграла «Метц» 3:0, ПСЖ 2:0 и «Страсбург» 1:0. Кроме того, были ничьи с «Бордо» (1:1) и «Труа» (2:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

В турнирной таблице «Ренн» занимает уже пятое место. В его активе 19 очков.

«Мура»

«Мура», как действующий чемпион Словении, взяла свой старт в данном евросезоне в Лиге чемпионов, где смогла пройти один раунд, но на второй стадии была выбита болгарским «Лудогорецем».

После этого коллектив отправился в Лигу Европы, где также прошел там один этап, справившись с литовским «Жальгирисом», однако после этого дважды проиграл австрийскому ЛАСКу и отпраился в Лигу конференций сразу в групповую стадию.

В основной стадии данного соревнования словенцы после двух туров очков не набрали и замыкают свой квартет. Они поочередно уступили дома «Витессу» 0:2, в гостях «Тоттенхэму» 1:5 и на своем поле «Ренну» (1:2).

В чемпионате же страны «Мура» после 15 туров идет только шестой, отставая от первой строки на шесть баллов. Коллектив уже четыре матча не выигрывает во всех турнирах, проиграв трижды.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11.

Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 7,00.

Наши прогноз и ставка — «Ренн» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,20.