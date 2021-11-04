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    Сможет ли «Рома» разгромить «Буде-Глимт»?

    «Рома» — «Буде-Глимт». Прогноз (к. 2.61) и ставки на Лигу конференций 4 ноября 2021 года

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    «Рома» проиграла на поле «Буде-Глимт» со счетом 1:6
    «Рома» сыграет на своем поле с норвежским «Буде-Глимт» в четвертом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября в Риме, начало — в 23:00 мск. «Рома» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рома»

    «Рома» находится на втором месте в своей группе после трех туров. В активе римлян на данный момент шесть очков.

    Две недели назад «Рома» шокировала всю Европу и заодно напомнила ей о существовании такого турнира, как Лига конференций. Команда Жозе Моуринью проиграла на поле «Буде-Глимт» со счетом 1:6. Полнейшая капитуляция.

    «Рома», по всей видимости, совсем недооценила соперника, который, как оказалось, тоже неплохо умеет играть в футбол.

    Впрочем, Моуринью быстро привел команду в чувства. Уже в следующем матче «Рома» сыграла вничью с «Наполи», а потом была волевая победа над «Кальяри». В минувшее воскресенье «джаллоросси» уступили на своем поле «Милану» (1:2), но по игре все было не так уж и плохо.

    «Буде-Глимт»

    «Буде-Глимт» тем временем возглавляет группу, опережая «Рому» на одно очко.

    Чемпион Норвегии пока еще ни разу не проигрывал на групповом этапе. В первом туре «Буде-Глимт» одержал домашнюю победу над луганской «Зарей», а перед разгромом «Ромы» сыграл вничью с софийским ЦСКА.

    После матча с «Ромой» футболисты «Буде-Глимт» набрали семь очков в трех матчах чемпионата Норвегии. После 25-ти туров клуб из Буде находится на первом месте, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Беспроигрышная серия «Буде-Глимт» с учетом всех турниров составляет уже 18 матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Буде-Глимт» — за 8.10.

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    Норвежцы наверняка догадываются, какое прием их ждет в Риме. Команда Моуринью выйдет с желанием не просто взять реванш. «Роме» нужна крупная победа, чтобы всем стало ясно, что случившееся две недели назад на поле «Буде-Глимт» было банальным недоразумением.

    Ставка — победа «Ромы» + тотал больше 3,5 за 2.61.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ромы» больше 3,0 за 2.99.

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    «Рома» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рома» разгромить «Буде-Глимт»?
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