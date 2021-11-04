«Рома» сыграет на своем поле с норвежским «Буде-Глимт» в четвертом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября в Риме, начало — в 23:00 мск. «Рома» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» находится на втором месте в своей группе после трех туров. В активе римлян на данный момент шесть очков.

Две недели назад «Рома» шокировала всю Европу и заодно напомнила ей о существовании такого турнира, как Лига конференций. Команда Жозе Моуринью проиграла на поле «Буде-Глимт» со счетом 1:6. Полнейшая капитуляция.

«Рома», по всей видимости, совсем недооценила соперника, который, как оказалось, тоже неплохо умеет играть в футбол.

Впрочем, Моуринью быстро привел команду в чувства. Уже в следующем матче «Рома» сыграла вничью с «Наполи», а потом была волевая победа над «Кальяри». В минувшее воскресенье «джаллоросси» уступили на своем поле «Милану» (1:2), но по игре все было не так уж и плохо.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» тем временем возглавляет группу, опережая «Рому» на одно очко.

Чемпион Норвегии пока еще ни разу не проигрывал на групповом этапе. В первом туре «Буде-Глимт» одержал домашнюю победу над луганской «Зарей», а перед разгромом «Ромы» сыграл вничью с софийским ЦСКА.

После матча с «Ромой» футболисты «Буде-Глимт» набрали семь очков в трех матчах чемпионата Норвегии. После 25-ти туров клуб из Буде находится на первом месте, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

Все прогнозы на Лигу конференций

Беспроигрышная серия «Буде-Глимт» с учетом всех турниров составляет уже 18 матчей.

Прогноз и ставка

На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Буде-Глимт» — за 8.10.

Норвежцы наверняка догадываются, какое прием их ждет в Риме. Команда Моуринью выйдет с желанием не просто взять реванш. «Роме» нужна крупная победа, чтобы всем стало ясно, что случившееся две недели назад на поле «Буде-Глимт» было банальным недоразумением.

Ставка — победа «Ромы» + тотал больше 3,5 за 2.61.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ромы» больше 3,0 за 2.99.