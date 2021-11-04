В четверг, 4 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги конференций бельгийский «Гент» в домашнем матче сыграет против сербского «Партизана». Начало — в 20:45 по мск. «Гент» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

«Гент» стартовал в дебютном розыгрыше Лиги конференций еще со второго отборочного раунда, где без труда прошел норвежскую «Волеренгу». Затем были выбиты латвийский РФШ и польский «Ракув».

В основном же раунде данного еврокубка бельгийский коллектив выиграл все три проведенные встречи, не пропустив в них ни одного гола, и идет во главе своего квартете.

На своем поле «буйволы» одолели кипрский «Анортосис» 2:0, а в гостевых встречах с минимальным счетом по 1:0 переиграли эстонскую «Флору» и своего предстоящего противника.

Все прогнозы на Лигу конференций

К данной игре «Гент» подходит после поражения в чемпионате Бельгии, однако перед этим он выиграл «всухую» четыре матча подряд в различных турнирах.

«Партизан»

«Партизан» также стартовал с аналогичной стадии, и поочередно переиграл словацкий ДАК, российский «Сочи» и португальскую «Санта-Клару».

На групповой стадии клуб из Белграда идет на второй строке в своем квартет, набрав в трех поединках шесть баллов, отставая от первой позиции на три пункта.

Начали «гробари» с двух викторий подряд, одолев поочередно в гостях «Анортосис» и на своем поле «Флору» с одинаковым счетом по 2:0, а затем они уступили на своем поле «Генту» 0:1.

На выходных «Партизан» обыграл «Чукарички» 2:0 в чемпионате Сербии, где он лидирует. Отметим, что за последние десять матчей он одержал девять викторий при одном фиаско.

Прогноз и ставка на «Гент» — «Партизан»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гента» предлагают — 2.00.

На викторию «Партизана» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.50.

В текущем сезоне эти команды очень надежны в обороне, очень мало пропуская. В общем, от их очной встречи ожидаем малорезультативного футбола.