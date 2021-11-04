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    «Гент» — «Партизан». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Лига конференций, 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Партизан»
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    Свен Кумс
    В четверг, 4 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги конференций бельгийский «Гент» в домашнем матче сыграет против сербского «Партизана». Начало — в 20:45 по мск. «Гент» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 04 Ноября 2021 года
    Гент
  • Бельгия. Про Лига
    •  Гент 20:45 Партизан Партизан
  • Белград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Гент»

    «Гент» стартовал в дебютном розыгрыше Лиги конференций еще со второго отборочного раунда, где без труда прошел норвежскую «Волеренгу». Затем были выбиты латвийский РФШ и польский «Ракув».

    В основном же раунде данного еврокубка бельгийский коллектив выиграл все три проведенные встречи, не пропустив в них ни одного гола, и идет во главе своего квартете.

    На своем поле «буйволы» одолели кипрский «Анортосис» 2:0, а в гостевых встречах с минимальным счетом по 1:0 переиграли эстонскую «Флору» и своего предстоящего противника.

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    К данной игре «Гент» подходит после поражения в чемпионате Бельгии, однако перед этим он выиграл «всухую» четыре матча подряд в различных турнирах.

    «Партизан»

    «Партизан» также стартовал с аналогичной стадии, и поочередно переиграл словацкий ДАК, российский «Сочи» и португальскую «Санта-Клару».

    На групповой стадии клуб из Белграда идет на второй строке в своем квартет, набрав в трех поединках шесть баллов, отставая от первой позиции на три пункта.

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    • Начали «гробари» с двух викторий подряд, одолев поочередно в гостях «Анортосис» и на своем поле «Флору» с одинаковым счетом по 2:0, а затем они уступили на своем поле «Генту» 0:1.

    На выходных «Партизан» обыграл «Чукарички» 2:0 в чемпионате Сербии, где он лидирует. Отметим, что за последние десять матчей он одержал девять викторий при одном фиаско.

    Прогноз и ставка на «Гент» — «Партизан»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гента» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Партизана» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.50.

    В текущем сезоне эти команды очень надежны в обороне, очень мало пропуская. В общем, от их очной встречи ожидаем малорезультативного футбола.

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    «Гент» — «Партизан»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Лидеры группы Б результативностью не порадуют
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