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    «Селтик» снова не уступит «Ференцварошу»

    «Ференцварош» — «Селтик». Прогноз (к. 2.60) и ставки на футбол, Лига Европы, 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Селтик»
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    Каллум Макгрегор
    4 ноября, в матче 4 тура групповой стадии Лиги Европы, группы G, «Ференцварош» примет «Селтик». Игра состоится на стадионе «Групама» в Будапеште. Начало в 23:00 мск. «Ференцварош» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 04 Ноября 2021 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 23:00 Селтик Селтик
  • Лига Европы. Группа G
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Ференцварош»

    «Фради» имеют 3 поражения подряд и даже победа в этом поединке мало что изменит для них. У команды плохая разница мячей — 2 забитых и 7 пропущенных.

    «Ференцварош» проиграл «Селтику» 0:2, уступил «Бетису» 1:3 и «Байеру» 1:2. Таким образом, хозяева проиграл в пяти последних матчах еврокубков.

    Что касается внутренней арены, то здесь «Ференцварош» разошелся нулевой ничьей с «МТК Будапешт» и победил «Дьирмот» 2:0. Еще одна победа была в Кубке Венгрии над «Токолом» (7:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    На данный момент у команды продолжает безвыигрышная серия на домашнем поле. Она состоит из двух поражений и ничьи.

    «Селтик»

    Пока что для гостей предстоящий соперник является единственным, которого им удалось обыграть. С остальными шотландцы справиться не смогли.

    «Селтик» проиграл «Бетису» 3:4 и уступил «Байеру» 0:4. Так что по пропущенным у команды даже хуже, чем у аутсайдера группы.

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  • 01/11/2021

    • «Селтик» не проигрывает уже 6 матчей. В пяти из них он одержал победу. В конце октября «кельты» победили «Сент-Джонстон» 2:0 и «Хиберниан» 3:1. Также была нулевая ничья с «Ливингстоном».

    «Селтик» проиграл в двух последних выездных матчах Лиги Европы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение «Селтику» — 3.10 на хозяев и 2.18 на гостей. На ничью они предлагают поставить с котировкой 3.65.

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    «Селтик» продолжает свою хорошую серию. В большей мере она является следствием надежной обороны, которая за 6 игр допустила всего две результативные ошибки.

    «Ференцварош» не смог забить «Селтику» в прошлый раз и в целом команда немного забивает в ворота серьезных соперников. В Лиге Европы у нее только 2 результативных удара. Считаем, что «Селтик» не проиграет и тотал матча будет меньше 2.5.

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    «Ференцварош» — «Селтик»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Селтик» снова не уступит «Ференцварошу»
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