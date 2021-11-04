4 ноября, в матче 4 тура групповой стадии Лиги Европы, группы G, «Ференцварош» примет «Селтик». Игра состоится на стадионе «Групама» в Будапеште. Начало в 23:00 мск. «Ференцварош» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ференцварош»

«Фради» имеют 3 поражения подряд и даже победа в этом поединке мало что изменит для них. У команды плохая разница мячей — 2 забитых и 7 пропущенных.

«Ференцварош» проиграл «Селтику» 0:2, уступил «Бетису» 1:3 и «Байеру» 1:2. Таким образом, хозяева проиграл в пяти последних матчах еврокубков.

Что касается внутренней арены, то здесь «Ференцварош» разошелся нулевой ничьей с «МТК Будапешт» и победил «Дьирмот» 2:0. Еще одна победа была в Кубке Венгрии над «Токолом» (7:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

На данный момент у команды продолжает безвыигрышная серия на домашнем поле. Она состоит из двух поражений и ничьи.

«Селтик»

Пока что для гостей предстоящий соперник является единственным, которого им удалось обыграть. С остальными шотландцы справиться не смогли.

«Селтик» проиграл «Бетису» 3:4 и уступил «Байеру» 0:4. Так что по пропущенным у команды даже хуже, чем у аутсайдера группы.

«Селтик» не проигрывает уже 6 матчей. В пяти из них он одержал победу. В конце октября «кельты» победили «Сент-Джонстон» 2:0 и «Хиберниан» 3:1. Также была нулевая ничья с «Ливингстоном».

«Селтик» проиграл в двух последних выездных матчах Лиги Европы.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение «Селтику» — 3.10 на хозяев и 2.18 на гостей. На ничью они предлагают поставить с котировкой 3.65.

«Селтик» продолжает свою хорошую серию. В большей мере она является следствием надежной обороны , которая за 6 игр допустила всего две результативные ошибки.

«Ференцварош» не смог забить «Селтику» в прошлый раз и в целом команда немного забивает в ворота серьезных соперников. В Лиге Европы у нее только 2 результативных удара. Считаем, что «Селтик» не проиграет и тотал матча будет меньше 2.5.