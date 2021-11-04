ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаСпасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита» Ансу ФатиТеперь все зависит от «Барселоны». Каталонцы поднялись на второе место в группе ЛЧ «Зенит» — «Ювентус»ЛЧ. «Зенит» крупно проиграл «Ювентусу», «Динамо» в Киеве уступило «Барселоне»
  • 00:49
    • «Ювентус» разгромил «Зенит» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 00:56
    • «Севилья» на своем поле проиграла «Лиллю»
  • 00:55
    • Дубль Роналду спас «МЮ» от поражения в матче с «Аталантой»
  • 00:53
    • «Бавария» вновь победила «Бенфику», «Барселона» выиграла у «Динамо»
  • 22:39
    • «Вольфсбург» одержал первую победу в Лиге чемпионов
  • 22:37
    • Гол Зиеша принес «Челси» победу над «Мальмё» в Лиге чемпионов
  • 22:06
    • «Бавария» и «Бенфика» назвали стартовые составы на матч ЛЧ
    Все новости спорта

    «Фенербахче» наконец-то победит?

    «Антверпен» — «Фенербахче». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Лига Европы, 4 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Фенербахче Прогнозы на Бельгия. Про Лига Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Фенербахче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Месут Озил
    «Антверпен» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:30 мск. «Антверпен» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа D 04 Ноября 2021 года
    Антверпен
  • Лига Европы. Группа D
    •  Антверпен 23:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Антверпен»

    «Антверпен» в трех стартовых поединках Лиги Европы сумела разжиться лишь одним пунктом. Причем эта самая ничья (2:2) была добыта в матче с турками.

    Бельгийцы теперь должны исключительно побеждать в этом матче. Иначе догнать ушедших вперед «Айнтрахт» с «Олимпиакосом» будет задачей невыполнимой.

    В последнем матче своего чемпионата «Антверпен» добыл победу. Правда, виктория над «Серкль Брюгге» вышла минимальной.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Если в чемпионате Бельгии команда поднялась на 3 место, то дела в Лиге Европы нужно срочно поправлять. Стало быть, от «Антверпена» стоит ожидать повышенной активности в атаке.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение стамбульцев в Лиге Европы не намного лучше, чем у оппонента. 2 очка в трех турах пока не дают выше 3 места.

    И в своем чемпионате у «Фенербахче» имеются серьезные проблемы. Например, в последнем туре команда уступила «Коньяспору» (2:1).

  • Трансферный дайджест. 27 октября —1 ноября
  • Избавится ли «Реал» от неликвида, переберется ли хавбек «МЮ» в Барселону, усилится ли «Ювентус» звездой сборной Франции и другие трансферные новости последних дней
  • 01/11/2021

    • Да и 7 место в турецкой Суперлиге — явно не тот результат, на который рассчитывает этот прославленный клуб. Впрочем, ситуацию можно и нужно исправлять.

    Из основной обоймы в лазарете находится только защитник Сердар Азиз. Он получил травму еще в матче за сборную почти месяц назад.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 2.45, на ничью за 3.50, а на «Антверпен» — за 2.80.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Бельгийцы нестабильны, но на своем поле должны атаковать.

    «Фенербахче» обходится без побед уже в четырех матчах подряд.

    Мотивированные турки постараются прервать свою серию неудач. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с коэффициентом 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Димитров — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Фриц — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барыс — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Монфис — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Чилич — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Милан — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лайович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Борнмут — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Антверпен» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» наконец-то победит?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры