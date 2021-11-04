«Антверпен» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:30 мск. «Антверпен» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антверпен»

«Антверпен» в трех стартовых поединках Лиги Европы сумела разжиться лишь одним пунктом. Причем эта самая ничья (2:2) была добыта в матче с турками.

Бельгийцы теперь должны исключительно побеждать в этом матче. Иначе догнать ушедших вперед «Айнтрахт» с «Олимпиакосом» будет задачей невыполнимой.

В последнем матче своего чемпионата «Антверпен» добыл победу. Правда, виктория над «Серкль Брюгге» вышла минимальной.

Все прогнозы на Лигу Европы

Если в чемпионате Бельгии команда поднялась на 3 место, то дела в Лиге Европы нужно срочно поправлять. Стало быть, от «Антверпена» стоит ожидать повышенной активности в атаке.

«Фенербахче»

Турнирное положение стамбульцев в Лиге Европы не намного лучше, чем у оппонента. 2 очка в трех турах пока не дают выше 3 места.

И в своем чемпионате у «Фенербахче» имеются серьезные проблемы. Например, в последнем туре команда уступила «Коньяспору» (2:1).

Да и 7 место в турецкой Суперлиге — явно не тот результат, на который рассчитывает этот прославленный клуб. Впрочем, ситуацию можно и нужно исправлять.

Из основной обоймы в лазарете находится только защитник Сердар Азиз. Он получил травму еще в матче за сборную почти месяц назад.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 2.45, на ничью за 3.50, а на «Антверпен» — за 2.80.

Бельгийцы нестабильны , но на своем поле должны атаковать.

«Фенербахче» обходится без побед уже в четырех матчах подряд.

Мотивированные турки постараются прервать свою серию неудач. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с коэффициентом 2.45.