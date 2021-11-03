ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хави считается главным претендентом на вакантный постТоп-5 кандидатов на пост тренера «Барселоны» Лука ЙовичТрансферный дайджест. 27 октября —1 ноября Эмиль Смит-РоуАПЛ. Победы «Челси» и «Арсенала», «Ман Сити» и «Ливерпуль» потеряли очки, «МЮ» разгромил «Тоттенхэм»
  • 23:01
    • Агуэро выбыл как минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем
  • 19:32
    • ФИФА оштрафовала РФС по итогам матчей с Хорватией и Мальтой
  • 19:07
    • WhoScored представил символическую сборную 13 тура РПЛ
    Все новости спорта

    «Борнмут» быстро расправится с престонцами?

    «Борнмут» — «Престон». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Чемпионшип, 3 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Борнмут Прогнозы на Престон Норт Энд
    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Престон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ллойд Келли
    «Борнмут» сыграют на своем поле с «Престоном» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 22:45 мск. «Борнмут» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Борнмут»

    «Борнмут» в нынешнем сезоне штурмует вершину Чемпионшип. Пока это происходит удачно, и команда уверенно лидирует.

    На данный момент «Борнмут» имеет самую надежную оборону в лиге. В 15 матчах команда пропустила только 8 мячей.

    В минувшем туре «Борнмут» добыл выездную викторию. «Рединг» был обыгран довольно уверенно (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Пять побед подряд — блестящий показатель игры команды. Радует и лидер атак Доминик Соланке, забивший уже 11 мячей.

    «Престон»

    Престонцы находятся в нижней части турнирной таблицы. Вроде бы отрыв от опасной зоны большой (9 очков), но и такое положение вещей команду не устраивает.

    Минувший тур «Престон» провел продуктивно. Дома команда не оставила шансов «Лутону», дважды поразив ворота соперника.

  • Трансферный дайджест. 27 октября —1 ноября
  • Избавится ли «Реал» от неликвида, переберется ли хавбек «МЮ» в Барселону, усилится ли «Ювентус» звездой сборной Франции и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Да и недавний вылет из Кубка английской лиги получился достойным. Все-таки за поражение от «Ливерпуля» (0:2) критиковать команду нельзя, да и продержались престонцы более часа игрового времени.

    Интересно, что матчи против «Борнмута» команда как раз проводит успешно. Из пяти последних поединков «Престон» выиграл дважды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.60, на ничью за 4.20, а на «Престон» — за 5.80.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева демонстрируют сильнейший в лиге уровень игры.

    Престонцы нестабильны, но вполне способны дать бой фавориту.

    Наверняка хозяева постараются добыть очередную викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» в 1 тайме с коэффициентом 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Димитров — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хачанов — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мальме — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ковентри — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо К — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.60
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Борнмут» — «Престон»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на футбол. «Борнмут» быстро расправится с престонцами?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры