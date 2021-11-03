«Борнмут» сыграют на своем поле с «Престоном» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 22:45 мск. «Борнмут» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» в нынешнем сезоне штурмует вершину Чемпионшип. Пока это происходит удачно, и команда уверенно лидирует.

На данный момент «Борнмут» имеет самую надежную оборону в лиге. В 15 матчах команда пропустила только 8 мячей.

В минувшем туре «Борнмут» добыл выездную викторию. «Рединг» был обыгран довольно уверенно (0:2).

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Пять побед подряд — блестящий показатель игры команды. Радует и лидер атак Доминик Соланке, забивший уже 11 мячей.

«Престон»

Престонцы находятся в нижней части турнирной таблицы. Вроде бы отрыв от опасной зоны большой (9 очков), но и такое положение вещей команду не устраивает.

Минувший тур «Престон» провел продуктивно. Дома команда не оставила шансов «Лутону», дважды поразив ворота соперника.

Да и недавний вылет из Кубка английской лиги получился достойным. Все-таки за поражение от «Ливерпуля» (0:2) критиковать команду нельзя, да и продержались престонцы более часа игрового времени.

Интересно, что матчи против «Борнмута» команда как раз проводит успешно. Из пяти последних поединков «Престон» выиграл дважды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.60, на ничью за 4.20, а на «Престон» — за 5.80.

Хозяева демонстрируют сильнейший в лиге уровень игры .

Престонцы нестабильны, но вполне способны дать бой фавориту.

Наверняка хозяева постараются добыть очередную викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» в 1 тайме с коэффициентом 2.15.